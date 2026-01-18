قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

رؤساء الدول الأوروبية يتحدون ترامب في بيان مشترك: نتضامن مع الدنمارك وجرينلاند

فرناس حفظي

أصدر القادة الأوروبيون، الذين هددهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية، بيانا مشتركا أكدوا فيه "تضامنهم الكامل مع مملكة الدنمارك وشعب جرينلاند".

وأضاف القادة، في بيانهم، أن المناورات العسكرية، التي يشارك فيها جنود من عدة جيوش أوروبية في غرينلاند، "لا تشكل أي تهديد لأي جهة"، وقد وقع على البيان قادة الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج والسويد وبريطانيا.

وعلق وزير الخارجية الهولندي ديفيد فان دير فيل على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات المنتجات الأمريكية من عدد من الدول الأوروبية المعارضة لخطة الإدارة الأمريكية لضم جرينلاند.

ووصف فان دير فيل تهديد ترامب بأنه "محاولة ابتزاز"، مضيفا: "ما يفعله ليس في مصلحة حلف الناتو ولا في مصلحة جرينلاند، وهو أمر غير ضروري".

جدير بالذكر أن  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  أعاد فتح ملف جرينلاند، معتبرًا أن المواقف الأوروبية تمثل تهديدا مباشرا للمصالح الأمريكية والأمن الاستراتيجي في المنطقة، وهو ما دفع إدارته إلى اتخاذ خطوات اقتصادية حازمة للضغط على الأطراف المعنية.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الدول الأوروبية تمارس «لعبة خطيرة» فيما يتعلق بملف جرينلاند، مشيرا إلى أن السياسات والمواقف الأوروبية الحالية لا تنسجم مع المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة، وأكد أن هذا السلوك من شأنه أن يؤثر سلبا على الأمن الأمريكي في واحدة من أكثر المناطق حساسية على المستوى الجيوسياسي.

رفع الرسوم الجمركية إلى 25% بدءا من يونيو

وفي إطار هذا التصعيد، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية تصل إلى 25% على عدد من الدول الأوروبية اعتبارا من الأول من يونيو المقبل، موضحا أن هذا القرار يأتي على خلفية الخلافات المتزايدة المرتبطة بملف غرينلاند، واعتبر أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة تؤكد جدية واشنطن في الدفاع عن مصالحها.

الرسوم مستمرة حتى التوصل إلى اتفاق

وشدد ترامب على أن هذه الرسوم الجمركية ستظل سارية ومفروضة على الدول المعنية إلى حين التوصل إلى اتفاق واضح بشأن شراء جرينلاند، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تتراجع عن موقفها ما لم يتحقق تقدم ملموس في هذا الملف، وأضاف أن الضغوط الاقتصادية تعد أحد الخيارات المشروعة لدفع المفاوضات إلى الأمام.

اهتمام أمريكي تاريخي بجرينلاند

وأوضح الرئيس الأمريكي أن بلاده تسعى لإبرام صفقة تتعلق بجرينلاند منذ أكثر من 150 عاما، معتبرا أن الاهتمام الأمريكي بالجزيرة ليس وليد اللحظة، بل يعود إلى اعتبارات استراتيجية طويلة الأمد تتعلق بالموقع الجغرافي والأمن القومي والمصالح الاقتصادية.

الدول المشمولة بالرسوم الجمركية

وأعلن ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على كل من الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا في المرحلة الحالية، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 25% اعتبارا من يونيو المقبل في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن جرينلاند.

