ارتفاع أسعار الذهب 325 جنيهًا منذ بداية العام في السوق المحلية
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لتطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر
برلمانية: إطلاق بوابة إفريقيا الدوائية خطوة لدعم الاقتصاد الوطني
الرئيس السيسي يتابع مؤشرات تعافي قناة السويس.. وعودة تدريجية لسفن الحاويات العملاقة
قبل ليلة الختام.. نيجيريا الأكثر وقوفا على منصات التتويج.. ومصر تواصل العناد مع ركلات الترجيح وتتساوى مع أفيال كوت ديفوار
مع اقتراب رمضان 2026.. تعرف على أسعار الياميش في الأسواق
حتى لا يرحل .. ممدوح عباس يتدخل لحل أزمة بنتايج مع الزمالك
ياسمين فؤاد تفوز بجائزة نوبل للاستدامة لعام 2025
الترويج السياحي والربط الجوي محور لقاء شريف فتحي ووزير خارجية البوسنة
ديارنا.. حدائق العاصمة تواصل البناء بخطى ثابتة نحو تحقيق طفرة حضارية متكاملة.. صور
بعد واقعة العربي بالمنوفية.. استبعاد رئيس اللجنة وتحويل واضع الامتحان للشئون القانونية
الأنوثة والجرأة في فستان أحمر.. آية سماحة تتألق بحفل joy awards | شاهد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بسبب جرينلاند.. ترامب يشعل حرب الرسوم الجمركية مع أوروبا | إليك التفاصيل

ياسمين القصاص

في تصعيد جديد للعلاقات بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتح ملف جرينلاند، معتبرًا أن المواقف الأوروبية تمثل تهديدا مباشرا للمصالح الأمريكية والأمن الاستراتيجي في المنطقة، وهو ما دفع إدارته إلى اتخاذ خطوات اقتصادية حازمة للضغط على الأطراف المعنية.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الدول الأوروبية تمارس «لعبة خطيرة» فيما يتعلق بملف جرينلاند، مشيرا إلى أن السياسات والمواقف الأوروبية الحالية لا تنسجم مع المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة، وأكد أن هذا السلوك من شأنه أن يؤثر سلبا على الأمن الأمريكي في واحدة من أكثر المناطق حساسية على المستوى الجيوسياسي.

رفع الرسوم الجمركية إلى 25% بدءا من يونيو

وفي إطار هذا التصعيد، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية تصل إلى 25% على عدد من الدول الأوروبية اعتبارا من الأول من يونيو المقبل، موضحا أن هذا القرار يأتي على خلفية الخلافات المتزايدة المرتبطة بملف غرينلاند، واعتبر أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة تؤكد جدية واشنطن في الدفاع عن مصالحها.

الرسوم مستمرة حتى التوصل إلى اتفاق

وشدد ترامب على أن هذه الرسوم الجمركية ستظل سارية ومفروضة على الدول المعنية إلى حين التوصل إلى اتفاق واضح بشأن شراء جرينلاند، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تتراجع عن موقفها ما لم يتحقق تقدم ملموس في هذا الملف، وأضاف أن الضغوط الاقتصادية تعد أحد الخيارات المشروعة لدفع المفاوضات إلى الأمام.

اهتمام أمريكي تاريخي بجرينلاند

وأوضح الرئيس الأمريكي أن بلاده تسعى لإبرام صفقة تتعلق بجرينلاند منذ أكثر من 150 عاما، معتبرا أن الاهتمام الأمريكي بالجزيرة ليس وليد اللحظة، بل يعود إلى اعتبارات استراتيجية طويلة الأمد تتعلق بالموقع الجغرافي والأمن القومي والمصالح الاقتصادية.

الدول المشمولة بالرسوم الجمركية

وأعلن ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على كل من الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا في المرحلة الحالية، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 25% اعتبارا من يونيو المقبل في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن جرينلاند.

والجدير بالذكر، أن بهذه القرارات، يفتح ترامب فصلا جديدا من التوتر بين واشنطن والعواصم الأوروبية، مستخدما سلاح الرسوم الجمركية للضغط في ملف جيوسياسي بالغ الحساسية. 

وبينما تترقب الأوساط الدولية ردود الفعل الأوروبية، يبقى مستقبل العلاقات عبر الأطلسي مرهونا بما ستؤول إليه مفاوضات جرينلاند خلال الفترة المقبلة.

الأنوثة والجرأة في فستان أحمر.. آية سماحة تتألق بحفل joy awards | شاهد

مين الأجمل؟ .. نجمات تألقن بالأحمر في joy awards

بعد شائعات طلاقهما.. دنيا سمير غانم رفقة زوجها في حفل جوي أووردز

التفاصيل الكاملة لحفل JOY AWARDS وقائمة الجوائز

