دوخة واختناق دون رائحة.. تحذير من تسرب الغاز داخل المنازل| تفاصيل

أكدت الدكتورة مها غانم، أستاذ السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، أن خطورة تسرب الغاز تختلف من حالة إلى أخرى، وفقًا لعدة عوامل، أبرزها كمية الغاز المتسربة، ومستوى التهوية داخل المكان، وعمر الشخص، والحالة الصحية العامة، خاصة لمن يعانون من أمراض مزمنة.

الغاز «القاتل الصامت»

وأوضحت «غانم»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن الغاز يُعد «القاتل الصامت» لكونه عديم اللون والرائحة، ما يصعّب الإحساس به أو اكتشافه في مراحله الأولى.

سحب الأكسجين من الجسم

وقالت إن تسرب الغاز يؤدي إلى سحب الأكسجين من الجسم ليحل محله، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على المخ، وقد يصل في بعض الحالات إلى توقفه عن العمل، مشيرة إلى أن التعرض المستمر يسبب شللًا مؤقتًا في الوظائف الذهنية وضعف القدرة على التفكير.

أعراض تسرب الغاز

وأضافت أن الدوخة تُعد أول أعراض تسرب الغاز، مشددة على ضرورة التحرك فور الشعور بها، من خلال غلق محبس الغاز إن أمكن، وفتح النوافذ والأبواب لتهوية المكان بسرعة، للحد من تركيز الغاز ومنع تفاقم الحالة.

فتحات التهوية الخاصة بالسخانات

وحذرت من غلق فتحات التهوية الخاصة بالسخانات، مؤكدة أن التهوية الجيدة ووجود فتحات مخصصة لها تمثل الحل الأهم لتقليل مخاطر تسرب الغاز، لما قد يسببه من إصابات خطيرة أو حالات اختناق قد تصل إلى الوفاة.