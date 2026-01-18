الداخلية تكشف تفاصيل اختطاف شخص بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم باحتجاز عامل وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة لخلافات مالية بينهما.



تلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، وقرر بتلقيه اتصالا هاتفيا من نجله، وأخبره خلاله باحتجازه داخل شقة سكنية كائنة بدائرة القسم، وقيام بعض الأشخاص بإكراهه على توقيع 5 إيصالات أمانة، وطلبوا منه دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه لوجود خلافات مالية سابقة مع أحدهم.

عقب تقنين الإجراءات، تم إعداد الأكمنة اللازمة لهم، وأمكن ضبط المشكو فى حقهم، وهم 4 أشخاص، مقيمين بدائرة القسم، وتحرير المحتجز.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لسابقة اقتراض المجنى عليه مبلغا ماليا من أحدهم، والتهرب من رد المبلغ، فقاموا باستدراجه واحتجازه والاتصال بوالده لسداد المبلغ المالى.

وتم بإرشادهم ضبط 5 إيصالات أمانة مذيلين بتوقيع المجنى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.





