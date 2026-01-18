قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبر موقع وزارة التضامن.. كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي
برلماني: قناة السويس تستعيد مكانتها العالمية بفضل توجيهات القيادة السياسية
قضية سرقة متحف الحضارة القومي .. السجن المؤبد لمفتش آثار وعزله من الوظيفة
الجيش السوري يسيطر على مدينة الرقة بشكل كامل.. تفاصيل
مصر ترسل 7100 طن مساعدات إنسانية لغزة.. وإسرائيل تواصل فرض تغيير الواقع بالضفة
وزير الري: إجراءات الدولة تحمي المصريين من أضرار السد الإثيوبي
المغرب أو السنغال.. مكافآت استثنائية لبطل كأس الأمم الأفريقية 2025
تجدد المخاوف تصعد بأسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 فى مصر
لماذا ينفذ رصيد عداد الكهرباء بسرعة؟.. اعرف السر وازاي تعالج المشكلة
رئيس وزراء كندا بعد انضمامه إلى مجلس السلام: سنبذل قصارى جهدنا لمعالجة المعاناة في غزة
شيخ الأزهر: نعتزُّ بالعلاقات التاريخية المتينة التي تربطنا بسلطنة عُمان وأهلها الطيِّبين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الوالدان عادا من أمريكا لدفن أطفالهما.. ميت عاصم تودع "عصافير الجنة" الخمسة بعد فاجعة تسرب الغاز

تشييع جنازة اطفال ميت عاصم
تشييع جنازة اطفال ميت عاصم
إبراهيم الهواري

وسط ألم وحزن كبير..  شيع أهالي قرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، اليوم، جثامين الأشقاء الخمسة ضحايا حادث تسرب الغاز المأساوي، في جنازة مهيبة انطلقت من مسجد عمر بن الخطاب بمدينة بنها.

صلاة الجنازة

وأدى المصلون صلاة الجنازة على الضحايا، بحضور عدد من أقاربهم وأهالي القرية والجيران، وسط مشاهد من الحزن والأسى، حيث لم يتمالك البعض دموعه، معبرين عن صدمتهم الكبيرة لفقدان الأطفال الخمسة في حادث مأساوي هز القرية بأكملها.

 أسماء الضحايا

الضحايا هم: إبراهيم.ع (15 سنة)، خديجة (14 سنة)، رقية (13 سنة)، مريم (12 سنة)، وجنة (8 سنوات)، الذين توفوا إثر تسرب الغاز داخل منزلهم في قرية ميت عاصم أثناء غياب والديهم للعمل في الولايات المتحدة الأمريكية، ما أدى إلى اختناقهم ووفاتهم في الحال.

وصول الأب والأم من الولايات المتحدة الأمريكية

وكانت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية قد بدأت، يوم الأحد، تشريح الجثامين تمهيدًا لاستخراج تصاريح الدفن وتسليمها لذويهم، عقب وصول الأب والأم من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث جرى استجوابهما من قبل جهات التحقيق بدائرة مركز شرطة بنها لمتابعة ملابسات الواقعة.

وأوضحت مصادر مطلعة أن الأسرة كانت من أفضل الأسر بالقرية، والمعروفة بالطيبة والسمعة الحسنة، وأن الخالة كانت تتولى متابعة الأطفال أثناء غياب والديهم، الذين قضوا سنوات طويلة في الغربة لتوفير حياة أفضل لهم.

 الانتهاء من إجراءات التشريح واستلام الجثامين

وانطلقت الجنازة عقب الانتهاء من إجراءات التشريح واستلام الجثامين من الجهات المختصة، حيث توجهت الجثامين إلى مقابر القرية لدفنهم وسط مشهد مؤثر من الحزن والألم بين الأهالي، الذين حرصوا على المشاركة في وداع الأطفال، معبرين عن تضامنهم مع الأسرة في محنتها الكبيرة.

ضحايا الغاز بميت عاصم الاطفال ال5 ضحايا الغاز القليوبية جنازة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد دقائق من توزيعها باللجان

دواجن بيضاء

انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف الكيلو بكام؟

كأس الامم الافريقية

موعد مباراة السنغال ضد المغرب في نهائي أمم أفريقيا 2025

ترشيحاتنا

دينا الشربيني

بالألماظ.. دينا الشربيني تبهر متابعيها بإطلالتها في Joy Awards

تسريب الغاز

تحذير عاجل.. هذه السلوكيات تسبب تسرب الغاز دون أن نشعر

الوسواس القهري

مش بس نضافة .. أنواع وأعراض غير متوقعة تكشف «الوسواس القهري»

بالصور

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان
طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان
طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

الزبادي اليوناني.. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي
الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي
الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم

تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم
تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم
تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم

البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards
اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards
اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

المزيد