الوالدان عادا من أمريكا لدفن أطفالهما.. ميت عاصم تودع "عصافير الجنة" الخمسة بعد فاجعة تسرب الغاز

وسط ألم وحزن كبير.. شيع أهالي قرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، اليوم، جثامين الأشقاء الخمسة ضحايا حادث تسرب الغاز المأساوي، في جنازة مهيبة انطلقت من مسجد عمر بن الخطاب بمدينة بنها.

صلاة الجنازة

وأدى المصلون صلاة الجنازة على الضحايا، بحضور عدد من أقاربهم وأهالي القرية والجيران، وسط مشاهد من الحزن والأسى، حيث لم يتمالك البعض دموعه، معبرين عن صدمتهم الكبيرة لفقدان الأطفال الخمسة في حادث مأساوي هز القرية بأكملها.

أسماء الضحايا

الضحايا هم: إبراهيم.ع (15 سنة)، خديجة (14 سنة)، رقية (13 سنة)، مريم (12 سنة)، وجنة (8 سنوات)، الذين توفوا إثر تسرب الغاز داخل منزلهم في قرية ميت عاصم أثناء غياب والديهم للعمل في الولايات المتحدة الأمريكية، ما أدى إلى اختناقهم ووفاتهم في الحال.

وصول الأب والأم من الولايات المتحدة الأمريكية

وكانت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية قد بدأت، يوم الأحد، تشريح الجثامين تمهيدًا لاستخراج تصاريح الدفن وتسليمها لذويهم، عقب وصول الأب والأم من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث جرى استجوابهما من قبل جهات التحقيق بدائرة مركز شرطة بنها لمتابعة ملابسات الواقعة.

وأوضحت مصادر مطلعة أن الأسرة كانت من أفضل الأسر بالقرية، والمعروفة بالطيبة والسمعة الحسنة، وأن الخالة كانت تتولى متابعة الأطفال أثناء غياب والديهم، الذين قضوا سنوات طويلة في الغربة لتوفير حياة أفضل لهم.

الانتهاء من إجراءات التشريح واستلام الجثامين

وانطلقت الجنازة عقب الانتهاء من إجراءات التشريح واستلام الجثامين من الجهات المختصة، حيث توجهت الجثامين إلى مقابر القرية لدفنهم وسط مشهد مؤثر من الحزن والألم بين الأهالي، الذين حرصوا على المشاركة في وداع الأطفال، معبرين عن تضامنهم مع الأسرة في محنتها الكبيرة.