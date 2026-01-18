أمير قطر ورئيس وزراء كندا يبحثان تعزيز التعاون في الاقتصاد والأمن والصحة

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع رئيس وزراء كندا مارك كارني علاقات التعاون بين البلدين، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها في مختلف المجالات، لا سيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار والدفاع والأمن والتعليم والصحة، كما جرى تبادل وجهات النظر حول دعم الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز السلم الدولي.



جاء ذلك أثناء جلسة مباحثات رسمية عقدت اليوم بالديوان الأميري القطري، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم الأحد.



وأكد أمير قطر تطلعه إلى أن تسهم زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس الوزراء الكندي إلى توسيع آفاق التعاون الثنائي بما يحقق مصالح البلدين الصديقين، متمنيا للعلاقات القطرية الكندية المزيد من التقدم والازدهار.



من جانبه، أكد رئيس الوزراء الكندي حرص بلاده على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع قطر، ودفعها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات.



وكان رئيس الوزراء الكندي قد وصل إلى الديوان الأميري في وقت سابق، حيث أقيمت له مراسم استقبال رسمية.

