سفير أمريكي سابق في تل أبيب: ترامب يسعى لاغتيال خامنئي خلال أيام
وزير الري للنواب: لابد من مطالبة أثيوبيا بالتعويض عن أضرار سد النهضة
مدرب نيجيريا: مصر أنقذتني من التفكير في الاعتزال بعد كأس أمم أفريقيا
الأرض لا تضمن اللقب لأصحابها.. المغرب يخشى مفاجآت النهائي والسنغال "متعودة" على العرب.. ومصر صاحبة الرقم القياسي
أمير قطر ورئيس وزراء كندا يبحثان تعزيز التعاون في الاقتصاد والأمن والصحة
فان دايك: نترقب عودة محمد صلاح لدعم ليفربول بعد أمم أفريقيا
عاهل الأردن يؤكد أهمية تنفيذ اتفاق إنهاء حرب غزة ويشيد بجهود قطر في الوساطة
ترامب يدعو الرئيس القبرصي للانضمام إلى مجلس السلام في غزة
7 ثواني بلا جاذبية| قصة تربك العالم قبل 12 أغسطس 2026 .. ماذا قال علماء الفيزياء والفلك؟
وزير الموارد المائية: 95% من الترع بحالة جيدة.. وإزالة ورد النيل مرتين سنويا تكفي
حكم صيام شهر شعبان كاملا.. اعرف ما فعله النبي
بشرى لـ 11 مليون مواطن.. تعرف على قيمة القبض لمن يبلغ التقاعد في فبراير 2026 بعد زيادة المعاشات
أصل الحكاية

7 ثواني بلا جاذبية| قصة تربك العالم قبل 12 أغسطس 2026 .. ماذا قال علماء الفيزياء والفلك؟

كوكب الأرض
كوكب الأرض
أمينة الدسوقي

اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية موجة من الجدل بعد انتشار مقاطع فيديو ومنشورات تزعم أن كوكب الأرض سيفقد جاذبيته لمدة 7 ثواني كاملة يوم 12 أغسطس 2026 وسرعان ما حصدت هذه الادعاءات آلاف الإعجابات والمشاركات على تطبيقات مثل «تيك توك» و«انستجرام»، مثيرة حالة من القلق والفضول بين المستخدمين.

ادعاءات بلا دليل واسم ناسا حاضر 

زعم مروجو الشائعة أن وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» على علم مسبق بهذه الظاهرة الغامضة، وأنها تستعد لها دون الكشف عن أسبابها الحقيقية واستند بعضهم إلى ما وصفوه بـ«وثيقة مسربة» من مشروع مزعوم يحمل اسم Project Anchor، بميزانية تقدر بـ89 مليار دولار، مع توقعات كارثية بسقوط ما بين 40 و60 مليون شخص نتيجة فقدان الجاذبية، وفق ما نسب إلى موقع iflscience.

العلم يؤكد الجاذبية لا تُطفأ 

في المقابل، قوبلت هذه الادعاءات برفض قاطع من علماء الفيزياء والفلك، الذين وصفوها بأنها «هراء علمي». 

وأكد الخبراء أن الجاذبية ليست زرا يمكن تشغيله أو إيقافه، بل هي قوة طبيعية أساسية مرتبطة بوجود الكتلة.

ويقول الدكتور ألفريدو كارپينيتي، الفيزيائي والفلكي:«أي جسم يمتلك كتلة سيولد مجالا جاذبيا.. لا توجد طريقة علمية لتوقف الجاذبية إلا بزوال الكتلة نفسها، وهو ما يعني اختفاء الكوكب بالكامل، وهو أمر مستحيل».

هل للموجات الثقالية دور؟ 

اثير البعض الجدل حول  ما سموه «موجات ثقالية» قادرة على تعطيل الجاذبية مؤقتا، إلا أن العلماء نفوا ذلك تماما، موضحين أن الموجات الثقالية ضعيفة للغاية ولا يمكنها إحداث مثل هذا التأثير الكارثي. كما أن التنبؤ بها مسبقا غير ممكن، ويقع رصدها ضمن اختصاص تعاونيات علمية دولية مثل LIGO–Virgo–KAGRA، وليس وكالة ناسا بشكل مباشر.

لماذا 12 أغسطس 2026؟ 

يرى خبراء أن اختيار هذا التاريخ لم يكن مصادفة، إذ يتزامن مع حدوث كسوف شمسي كلي سيكون مرئيا في مناطق تمتد من القطب الشمالي مرورا بأجزاء من أوروبا حتى إسبانيا وغالبا ما تستغل الظواهر الفلكية اللافتة في تغذية نظريات المؤامرة ونهايات العالم، بهدف جذب الانتباه وتحقيق مشاهدات أعلى على الإنترنت.

خطر الشائعات في عصر الأزمات 

يحذر العلماء من أن انتشار مثل هذه الأخبار الزائفة يساهم في تضليل الرأي العام وبث الذعر، خاصة في وقت يواجه فيه العالم تحديات حقيقية مثل التغير المناخي والأوبئة العالمية، وهي أزمات تتطلب وعيا علميا وتعاونا دوليا، لا شائعات بلا أساس.

التفكير النقدي خط الدفاع الأول في الختام، يشدد الخبراء على أهمية التحقق من المصادر، واستخدام التفكير النقدي قبل مشاركة أي محتوى مثير، لتجنب الوقوع فريسة للأخبار الكاذبة التي تنتشر بسرعة في العصر الرقمي.

الجاذبية قوة طبيعية ثابتة، ولا يوجد أي سيناريو علمي موثوق يشير إلى فقدان الأرض لجاذبيتها ولو لثواني معدودة أما ما يُتداول حول 12 أغسطس 2026، فمجرد شائعة لا تستند إلى أي حقيقة علمية.

وكالة الفضاء الأمريكية ناسا الموجات الثقالية التغير المناخي

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

وزارة التضامن الإجتماعي

رجل أعمال يعتدي على أيتام بمصر الجديدة.. مدير الرعاية المؤسسية بوزارة التضامن يروي التفاصيل

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

احتفال غير متوقع ..رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر امام نيجيريا

احتفال غير مُتوقع.. رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا | شاهد

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

محمد السيد

تجديد أم احتراف؟.. الزمالك يتمسك بـ«سقف مالي» ووكيل محمد السيد يرفع المطالب

الأهلي

موعد مباراة الأهلى ويانج أفريكانز التنزانى فى دوري أبطال أفريقيا

أدوية

بوابة إفريقيا الدوائية.. تحرك موسع لـ«التصديري للصناعات الطبية».. نواب: دفعة قوية لجعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الدواء.. وينعكس على دعم الاقتصاد الوطني

النائب أحمد الحمامصي

الحمامصي يشكر الشيوخ على اختياره بلجنة القيم ويثمن أول طلب مناقشة عامة حول التغيرات المناخية

النائب الحسيني الليثي عضو مجلس الشيوخ

نائب التنسيقية ينتقد عدم وجود آليات واضحة لتطبيق سياسات التكيف المناخي بالصعيد

تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم

البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

مستشفى بلبيس يجري 19 حالة منظار للأطفال والكبار في يوم واحد

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

