قضية سرقة متحف الحضارة القومي .. السجن المؤبد لمفتش آثار وعزله من الوظيفة
الجيش السوري يسيطر على مدينة الرقة بشكل كامل.. تفاصيل
مصر ترسل 7100 طن مساعدات إنسانية لغزة.. وإسرائيل تواصل فرض تغيير الواقع بالضفة
وزير الري: إجراءات الدولة تحمي المصريين من أضرار السد الإثيوبي
المغرب أو السنغال.. مكافآت استثنائية لبطل كأس الأمم الأفريقية 2025
تجدد المخاوف تصعد بأسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 فى مصر
لماذا ينفذ رصيد عداد الكهرباء بسرعة؟.. اعرف السر وازاي تعالج المشكلة
رئيس وزراء كندا بعد انضمامه إلى مجلس السلام: سنبذل قصارى جهدنا لمعالجة المعاناة في غزة
شيخ الأزهر: نعتزُّ بالعلاقات التاريخية المتينة التي تربطنا بسلطنة عُمان وأهلها الطيِّبين
دعاء شهر شعبان 2026.. شهر رسول الله ردده من الآن واغتنم الفرصة
سفير مصر في باريس: حدثان ثقافيان كبيران بباريس يسلطان الضوء على مصر ويبرزان تراثها
الوالدان عادا من أمريكا لدفن أطفالهما.. ميت عاصم تودع "عصافير الجنة" الخمسة بعد فاجعة تسرب الغاز
تحقيقات وملفات

القاهرة سند غزة | أستاذ قانون دولي: مصر تحمي حق الفلسطينيين في البقاء

ياسمين القصاص

في خضم واحدة من أقسى الأزمات الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، برزت مواقف دولية مختلفة، إلا أن الدور المصري ظل حاضرا بقوة وفاعلية، جامعا بين الواجب الإنساني والمسؤولية السياسية، فقد أثبتت مصر، قيادة وشعبا، أنها لم تكن يوما بعيدة عن معاناة الشعب الفلسطيني، بل كانت في طليعة الدول التي تحركت عمليا لدعم صموده وحماية حقه في الحياة والبقاء على أرضه.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور جهاد أبو لحية، أستاذ القانون الدولي والمحلل الفلسطيني، إنه لا يمكن لأحد أن يقف متفرجا أمام هذا الجهد المصري العظيم الذي يقدم لشعبنا في أصعب الظروف الإنسانية التي مر بها قطاع غزة، وأكد أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ساهمت بشكل مباشر في إنقاذ حياة آلاف الأسر الفلسطينية ليس فقط عبر مساعدات إنسانية، بل عبر التزام سياسي ودبلوماسي واضح لحماية شعبنا والبقاء في وطنه.  

وأضاف أبو لحية- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه منذ انطلاق مبادرة جسر الإغاثة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة"، التي يقودها الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق دخول الدعم للقطاع، شهدنا دفعات متواصلة ومتزايدة من المساعدات الإنسانية تشمل الغذاء والدواء والوقود والملابس الشتوية والخيام، وقد تجاوزت أطنانا ضخمة من الدعم في مئات القوافل وصلت إلى غزة عبر معبر رفح وكرم أبو سالم.  

وأشار أبو لحية، إلى أن هذه الجهود ليست مجرد عمل إغاثي مؤقت، بل تكشف عن إرادة مصرية ثابتة في تصديها لمعاناة المدنيين الفلسطينيين، في وقت تعاني فيه غزة من نقص حاد في ضروريات الحياة.

وتابع: "وقد أدخلت مصر مئات الآلاف من الأطنان عبر مئات القوافل منذ بدء الأزمة، داعمة بذلك أهلنا في مواجهة الجوع والبرد والقنابل.. إلى جانب ذلك، كان الدور المصري السياسي والدبلوماسي محوريا ومقدرا". 

وأردف: "القاهرة لم تقف عند حدود إدخال المساعدات، بل تتابع بجد واجتهاد جهود وقف إطلاق النار وتخفيف التصعيد، وتعمل على تنسيق المواقف الدولية للوصول إلى وقف كامل للقتال، سعيا لإنقاذ المدنيين وحفظ ما تبقى من القطاع ومؤسساته، وفي هذا المسار لعبت وزارة الخارجية المصرية والأجهزة المعنية، بما في ذلك جهاز المخابرات، دورا مهما في المتابعة والمفاوضات لتحقيق هذه الأهداف".  

وأوضح: "إننا نثمن بكل صدق دور الرئيس السيسي في هذا الملف الحساس، ونقدر جهود وزارة الخارجية المصرية التي تعمل بلا كلل من أجل الحافظ على سلامة المدنيين ورفع المعاناة، ونتفهم أن هذا الدور لا يقتصر على إدخال مساعدات فقط، بل هو جزء من جهد متكامل للتخفيف من آثار حرب الإبادة وحماية أهلنا".  

واختتم: "لقد رأينا مصر تظل متمسكة بثوابتها في دعم شعبنا الفلسطيني في غزة، وتعمل على إبقاء المعابر مفتوحة مع الحفاظ على حقنا في البقاء على أرضنا ودعم صمودنا، وهذا ما يجعلنا كشعب فلسطيني، نقدر هذه المواقف بعمق ونعبر عن امتناننا لدورها المستمر في هذا الوقت العصيب".

والجدير بالذكر، أن ما قدمته مصر لقطاع غزة يتجاوز حدود المساعدات الإغاثية ليجسد موقفا تاريخيا وأخلاقيا ثابتا تجاه القضية الفلسطينية، فبين القوافل الإنسانية والمساعي السياسية والدبلوماسية، تؤكد القاهرة أنها شريك حقيقي في تخفيف المعاناة ودعم صمود أهل غزة.

 ومن هنا، فإن هذا الدور يستحق التقدير والامتنان، ويعكس عمق العلاقة الأخوية التي ستظل راسخة مهما اشتدت الأزمات وتعاظمت التحديات.

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد دقائق من توزيعها باللجان

دواجن بيضاء

انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف الكيلو بكام؟

كأس الامم الافريقية

موعد مباراة السنغال ضد المغرب في نهائي أمم أفريقيا 2025

الأنبا رافائيل وخدام الكنيسة

بحضور الأنبا رافائيل.. معهد مارمرقس يحتفل بتخرج دفعة جديدة | صور

شمامسة الكنيسة

ضمن جولته الرعوية بالخليج.. الأنبا أباكير يصلي قداسا إلهيًا بأبو ظبي

مقررة لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، الدكتورة منى الحديدي

منى الحديدي: تمكين الشباب استثمار طويل الأجل لبناء دولة قوية قادرة على الابتكار

الزبادي اليوناني.. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم

البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

