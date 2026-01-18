دورة تدريبية في تخطيط الأحمال لتحسين أداء اللاعبين بكفر الشيخ | صور

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، دورة تدريبية في تقنين وتخطيط الأحمال التدريبية بقاعة التعليم المدني بالمديرية، اليوم الأحد، بمشاركة 80 متدرباً من خريجي كليات علوم الرياضة والعاملين في المجال الرياضي.

جاء ذلك في إطار تحقيق أقصى استفادة بدنية وذهنية للمتدرب مع تقليل خطر الإصابات في الملاعب، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

من جانبه أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المدرب يطبق تقنين الأحمال التدريبية لتوزيع الجهد بشكل مدروس لتحسين الأداء بشكل تدريجي وآمن في ظل مواءمة قدرات المتدرب والتوازن بين تحقيق التطور المستمر ومنع الإجهاد أو الملل من الحمل التدريبي وتخفيف احتمالية حدوث إصابات اللاعبين، الأمر الذي يضمن تحقيق أهداف الخطة التدريبية ويضمن تحسين الأداء بشكل فعال في الملعب سواء في الرياضات الفردية أو الجماعية.

وتناول الدكتور محمد المغني الأستاذ المساعد بقسم التدريب الرياضي بكلية علوم الرياضة بججامعة كفر الشيخ محاضر الدورة التدريبية، مكونات حمل التدريب الرياضي، تقنين الأحمال التدريبية.

كما تناول اختلاف فترات الموسم التدريبي بالرياضات الجماعية والفردية، أساليب وطرق وأشكال التحميل بالموسم التدريبي، أنواع القوة على مدار الموسم التدريبي، الرشاقة وتغيير الاتجاه، السرعة، والتطبيقات لتقنين الأحمال التدريبية.

وفي الختام، قام الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، بتسليم المتدربين من خريجي كليات علوم الرياضة والعاملين بالمجال الرياضي، شهادات حضور الدورة التدريبية، بحضور عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة والدكتور حسام أبو سالم مدير إدارة الأداء الرياضي بالمديرية ومحمود سلطح وسمر محمد فريق عمل إدارة الأداء الرياضي.