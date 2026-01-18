أستاذ علاقات دولية: اللجنة الوطنية لإدارة غزة تبدأ مهامها رسميًا من القاهرة

عقدت اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهي الهيئة التكنوقراطية الانتقالية المشكلة حديثًا، اجتماعها الافتتاحي في القاهرة، معلنةً بذلك بدء أعمالها رسميًا؛ لتولي المسؤوليات المدنية والأمنية في قطاع غزة.

وقال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات، في مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، المذاع على قناة “دي إم سي”، إن تشكيل هذه اللجنة هو نتاج للجهود المصرية المتواصلة لتحقيق 3 أهداف رئيسية، تشمل “السيادة الفلسطينية” لضمان أن تكون إدارة غزة “فلسطينية بالكامل”؛ لقطع الطريق أمام أي محاولات للاحتلال، أو تقسيم القطاع عن الضفة الغربية.

وأشار إلى أن الإسراع في توفير مقومات الحياة الأساسية من كهرباء، ومياه نظيفة، وخدمات صحية وتعليمية، وإصلاح البنية التحتية المتضررة، والعمل على وقف نزيف الدم الفلسطيني ودعم خطط السلام الدولية.



الموقف الدولي والعقبات

نوه الدكتور أحمد سيد أحمد، إلى وجود عقبات محتملة من الجانب الإسرائيلي، الذي أبدى اعتراضه على تشكيل "مجلس السلام العالمي".