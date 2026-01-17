قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ستانلي نوابالي يحصد جائزة رجل مباراة منتخب مصر ونيجيريا
طالب يمزق وجه زميله بـ 50 غرزة قبيل انطلاق امتحانات الإعدادية بالبحيرة (خاص)
أحمد موسى عن هزيمة منتخب مصر من نيجيريا: مش فارفة مركز تالت وللا رابع
كابتن شديد أول بطل خارق بطابع مصري خالص في عمل فني خلال رمضان 2026
لازم اعتذار.. أحمد موسى: إطلاق بعض الجماهير المغربية صفارات استهجان أثناء عزف النشيد المصري لا يليق
أحمد موسى عن إهدار صلاح ومرموش ضربات جزاء في مباراة نيجيريا: إيه يا جماعة خير
منتخب نيجيريا يحقق البرونزيه والفراعنة تكتفي بالمركز الرابع في أمم إفريقيا بركلات الترجيح
التسجيل في البريد.. 5 فئات لا تستحق السكن البديل للإيجار القديم
حرام شرعا.. الإفتاء تُحذر من تريند الشاي المغلي
علي شعث: لجنة إدارة غزة فنية وخرجت من حاضنة الشعب الفلسطيني
التوتر بين واشنطن وطهران يتصاعد.. إيران ترد على مزاعم أمريكية وترامب يدعو لتغيير القيادة
التضامن: نتعاون مع النيابة في واقعة اكتشاف شبكة للاتجار بالبشر بدار رعاية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

تحويل إنارة الشوارع في الدنمارك إلى اللون الأحمر.. ما السبب؟

شوارع الدنمارك
شوارع الدنمارك
أحمد أيمن

في خطوة مبتكرة نحو دعم الاستدامة البيئية، شرعت الدنمارك في تحويل إنارة شوارعها من الأبيض التقليدي إلى اللون الأحمر، وذلك في بلدية جلاسداكسه كجزء من مشروع “Lighting Metropolis – Green Mobility” المدعوم من الاتحاد الأوروبي. 

تهدف هذه المبادرة إلى التقليل من التأثيرات السلبية للإنارة الاصطناعية على البيئة الليلية، خصوصاً على الكائنات التي تتأثر بالضوء، مع الاستمرار في ضمان السلامة المرورية وجودة الرؤية في الشوارع. 

إنارة شوارع الدنمارك بالأحمر

يعتمد المشروع على استخدام مصابيح LED حمراء بدل البيضاء، لما لهذا الطيف اللوني من تأثير أقل على سلوك العديد من الكائنات الليلية مثل الخفافيش، ففي المناطق التي تنتشر فيها الأشجار والمساحات الخضراء، تساهم الأضواء الحمراء في السماح لهذه الحيوانات بمواصلة نشاطها الطبيعية دون تشوش أو اضطراب كبير في أنماطها الحيوية. 

وقد أبرز يوناس يورغنسن، مهندس المرور في البلدية، أن الضوء الأحمر هو الخيار الأمثل لأنه يوازن بين حماية الحياة البرية ومتطلبات الأمان للمتنقلين. 

ويأتي هذا التغيير كجزء من توجهات أوسع نحو بناء مدن ذكية ومستدامة تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة؛ وبالأخص الهدفين 11 و13 و15، وهي أهداف تتعلق بمدن أكثر استدامة، والعمل المناخي، والحياة على اليابسة. 

وقد اعتمدت بلدية غلاسداكسه تلك الأهداف رسمياً ضمن استراتيجيتها التنموية، لتصبح من أول البلديات في الدنمارك التي تربط بين سياسات الإضاءة الحضرية والتزاماتها البيئية العالمية. 

ما فائدة الإضاءة الحمراء؟

تتضمن الفائدة من استخدام مصابيح LED الحمراء عدة نقاط إيجابية؛ أولها التأثير البيئي المنخفض مقارنة بالألوان التقليدية، وثانيها الكفاءة الطاقية الأعلى، ما ينعكس إيجاباً على تقليل استهلاك الكهرباء وخفض تكاليف التشغيل. 

إضافة إلى ذلك، تمتاز مصابيح LED بعمر أطول وقدرة على التكامل مع أنظمة ذكية للتحكم في الإضاءة، كالقدرة على التعتيم أو كشف الحركة، ما يجعلها حلاً فعالاً من الناحية التشغيلية. 

وقد أبدى سكان المناطق التي جرى فيها تركيب الإنارة الجديدة تقبلاً ملحوظاً لهذا التغيير، حيث لم تسجل البلدية شكاوى تتعلق بوضوح الرؤية أو السلامة أثناء الشهور الأولى من تطبيق المشروع. 

كما لوحظ أن اللون الأحمر يعمل كإشارة مرئية تذكيرية لحماية البيئة، مما يعزز وعي الجمهور بأهمية حماية الطبيعة ضمن الحياة الحضرية. 

الدنمارك شوارع الدنمارك إضاءة شوارع الدنمارك بالأحمر فائدة الإضاءة الحمراء الاتحاد الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

مصر ونيجيريا

قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر.. نزل التردد

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

سعر الذهب

400 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

امتحان الشهادة الإعدادية

ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

حرامية الغسيل بالمطرية

قرار عاجل ضد سيدة تسلقت سور منزل بالمطرية وسرقت البطاطين

حسام حسن

دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة

ترشيحاتنا

محمد دياب وهشام ماجد

كان ولا حاجة.. المخرج محمد دياب يرد على تصريحه الأخير لهشام ماجد

لما جبريل

الإعلامية لما جبريل تقدم تغطية حفل joy awards بالرياض

الدكتور أحمد صالح

غدا .. إعلان تفاصيل الدورة الخامسة والعشرين للمهرجان القومي للسينما

بالصور

نادية الجندى ونانسي عجرم .. أبرز حضور حفل توزيع جوائز joy awards 2026

نانسي عجرم وهنا الزاهد ونادية الجندى
نانسي عجرم وهنا الزاهد ونادية الجندى
نانسي عجرم وهنا الزاهد ونادية الجندى

فيفى عبده وهند صبرى وصبا مبارك .. نجوم الفن فى حفل توزيع الجوائز joy awards 2026

هند صبري وصبا مبارك وفيفى عبده
هند صبري وصبا مبارك وفيفى عبده
هند صبري وصبا مبارك وفيفى عبده

لإنقاص الوزن بطريقة صحية.. أطعمة ينصح الخبراء بإدراجها في نظامك الغذائي

أطعمة تدعم رحلة الوزن الصحي
أطعمة تدعم رحلة الوزن الصحي
أطعمة تدعم رحلة الوزن الصحي

بدون زيت وقلي .. طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة

طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة
طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة
طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

حرام شرعا.. الإفتاء تُحذر من تريند الشاي المغلي

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

احمد مكي

بعد اتهام مديرة أعماله بالاستيلاء على 66.5 مليون.. طليقة أحمد مكي تعلق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد