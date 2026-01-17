غموض يكتنف مستقبله.. شرط واحد يفصل عمر مرموش عن الرحيل| إيه الحكاية

وضع النجم المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي ومنتخب مصر، شرطًا حاسمًا للموافقة على الرحيل عن صفوف بطل الدوري الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في ظل تراجع فرص مشاركته مع الفريق.

تراجع المشاركة رغم إشادة غوارديولا

ورغم التصريحات المتكررة للمدير الفني الإسباني بيب غوارديولا، التي أكد خلالها حاجة مانشستر سيتي إلى خدمات مرموش، خاصة مع ضغط المباريات ومعاناة النرويجي إيرلينغ هالاند بدنيا، فإن الواقع يشير إلى تقلص واضح في فرص مشاركة اللاعب خلال الموسم الجاري.

وبات مرموش خارج الحسابات الأساسية في عدد كبير من المباريات، ما فتح باب التكهنات حول مستقبله مع الفريق.

عروض أوروبية وتركية على الطاولة

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تلقي مرموش عدة عروض للرحيل خلال «الميركاتو الشتوي»، كان أبرزها من نادي غلطة سراي التركي، الذي يسعى لتعزيز خطه الهجومي قبل النصف الثاني من الموسم.

كما أبدى ناديا توتنهام وأستون فيلا اهتمامهما بالتعاقد مع اللاعب، في حين أشارت تقارير ألمانية إلى دخول بوروسيا دورتموند على خط المفاوضات، ما يعكس القيمة الفنية الكبيرة للنجم المصري في سوق الانتقالات.

شرط مرموش الإعارة فقط

ووفقا للتقارير، حسم عمر مرموش موقفه بوضع شرط أساسي للموافقة على الرحيل، يتمثل في الانتقال على سبيل الإعارة فقط، إذ يعتقد اللاعب بقدرته على استعادة مكانته داخل مانشستر سيتي مستقبلًا، ولا يفضل الخروج النهائي من النادي في الوقت الحالي.

كما يفضل مرموش الاستمرار داخل الدوري الإنجليزي الممتاز، ما يمنح أندية مثل توتنهام وأستون فيلا أفضلية نسبية مقارنة بالعروض الخارجية.

أرقام متباينة مع السيتي

وخاض عمر مرموش بقميص مانشستر سيتي 40 مباراة في مختلف البطولات، نجح خلالها في تسجيل 9 أهداف، إضافة إلى صناعة 4 أهداف أخرى، إلا أن مشاركاته هذا الموسم جاءت محدودة، حيث لعب 15 مباراة فقط بإجمالي 389 دقيقة، سجل خلالها هدفًا وصنع آخر.

غلطة سراي يتحرك رسميا

وبحسب موقع «أفريكا سوكر»، فإن غلطة سراي يستهدف ضم مرموش على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بدعم من وكيل أعماله جورج غاردي، في محاولة لإقناع اللاعب بخوض تجربة جديدة خارج إنجلترا.

ورغم هذا الاهتمام، لا يزال مرموش مترددا في مغادرة «البريميرليغ»، مفضلًا انتظار تطورات موقفه مع الأندية الإنجليزية.

تألق قاري مع منتخب مصر

ويتواجد مرموش حاليا في المغرب رفقة منتخب مصر، المشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، حيث قدم مستويات لافتة وسجل هدفين خلال مشوار «الفراعنة» في البطولة، قبل مواجهة منتخب نيجيريا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

من هو عمر مرموش؟

عمر خالد محمد مرموش، من مواليد 7 فبراير 1999، لاعب كرة قدم مصري يشغل مركز الجناح، ويمثل مانشستر سيتي ومنتخب مصر بدأ مسيرته الدولية مع منتخب الشباب، قبل أن يثبت نفسه مع المنتخب الأول منذ عام 2021، وكان له دور بارز في بطولات كأس الأمم الإفريقية وتصفيات كأس العالم، مسجلا أهدافا حاسمة في مناسبات كبرى.