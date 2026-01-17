قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البريد المصري يحذر من رسائل نصية احتيالية تطلب سداد مخالفات مرورية
البيت الأبيض يدرس إجراء تنفيذيا لفرض سقف على فوائد بطاقات الائتمان
كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر ونيجيريا
أهمها مصر ونيجيريا.. مواعيد مباريات اليوم السبت17-1-2026 والقنوات الناقلة
محافظ القاهرة يتفقد لجان الامتحانات لمتابعة توفير سبل الراحة للطلاب
مقتل 7 أشخاص في إطلاق بجنوب أفريقيا
ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية
حسام عبد المجيد يتمسك بالحلم الأوروبي ويرفض العروض الخليجية
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 17-1-2026
20 صورة ترصد انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بمختلف محافظات الجمهورية اليوم
أسواق الائتمان العالمية تسجل أعلى المستويات منذ 20 عامًا
من هي نور العزاوي زوجة الراب الشهير ؟
أصل الحكاية

غموض يكتنف مستقبله.. شرط واحد يفصل عمر مرموش عن الرحيل| إيه الحكاية

عمر مرموش
عمر مرموش
أمينة الدسوقي

وضع النجم المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي ومنتخب مصر، شرطًا حاسمًا للموافقة على الرحيل عن صفوف بطل الدوري الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في ظل تراجع فرص مشاركته مع الفريق.

تراجع المشاركة رغم إشادة غوارديولا

ورغم التصريحات المتكررة للمدير الفني الإسباني بيب غوارديولا، التي أكد خلالها حاجة مانشستر سيتي إلى خدمات مرموش، خاصة مع ضغط المباريات ومعاناة النرويجي إيرلينغ هالاند بدنيا، فإن الواقع يشير إلى تقلص واضح في فرص مشاركة اللاعب خلال الموسم الجاري.

وبات مرموش خارج الحسابات الأساسية في عدد كبير من المباريات، ما فتح باب التكهنات حول مستقبله مع الفريق.

عروض أوروبية وتركية على الطاولة

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تلقي مرموش عدة عروض للرحيل خلال «الميركاتو الشتوي»، كان أبرزها من نادي غلطة سراي التركي، الذي يسعى لتعزيز خطه الهجومي قبل النصف الثاني من الموسم.

كما أبدى ناديا توتنهام وأستون فيلا اهتمامهما بالتعاقد مع اللاعب، في حين أشارت تقارير ألمانية إلى دخول بوروسيا دورتموند على خط المفاوضات، ما يعكس القيمة الفنية الكبيرة للنجم المصري في سوق الانتقالات.

شرط مرموش الإعارة فقط

ووفقا للتقارير، حسم عمر مرموش موقفه بوضع شرط أساسي للموافقة على الرحيل، يتمثل في الانتقال على سبيل الإعارة فقط، إذ يعتقد اللاعب بقدرته على استعادة مكانته داخل مانشستر سيتي مستقبلًا، ولا يفضل الخروج النهائي من النادي في الوقت الحالي.

كما يفضل مرموش الاستمرار داخل الدوري الإنجليزي الممتاز، ما يمنح أندية مثل توتنهام وأستون فيلا أفضلية نسبية مقارنة بالعروض الخارجية.

أرقام متباينة مع السيتي

وخاض عمر مرموش بقميص مانشستر سيتي 40 مباراة في مختلف البطولات، نجح خلالها في تسجيل 9 أهداف، إضافة إلى صناعة 4 أهداف أخرى، إلا أن مشاركاته هذا الموسم جاءت محدودة، حيث لعب 15 مباراة فقط بإجمالي 389 دقيقة، سجل خلالها هدفًا وصنع آخر.

غلطة سراي يتحرك رسميا

وبحسب موقع «أفريكا سوكر»، فإن غلطة سراي يستهدف ضم مرموش على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بدعم من وكيل أعماله جورج غاردي، في محاولة لإقناع اللاعب بخوض تجربة جديدة خارج إنجلترا.

ورغم هذا الاهتمام، لا يزال مرموش مترددا في مغادرة «البريميرليغ»، مفضلًا انتظار تطورات موقفه مع الأندية الإنجليزية.

تألق قاري مع منتخب مصر

ويتواجد مرموش حاليا في المغرب رفقة منتخب مصر، المشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، حيث قدم مستويات لافتة وسجل هدفين خلال مشوار «الفراعنة» في البطولة، قبل مواجهة منتخب نيجيريا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

من هو عمر مرموش؟

عمر خالد محمد مرموش، من مواليد 7 فبراير 1999، لاعب كرة قدم مصري يشغل مركز الجناح، ويمثل مانشستر سيتي ومنتخب مصر بدأ مسيرته الدولية مع منتخب الشباب، قبل أن يثبت نفسه مع المنتخب الأول منذ عام 2021، وكان له دور بارز في بطولات كأس الأمم الإفريقية وتصفيات كأس العالم، مسجلا أهدافا حاسمة في مناسبات كبرى.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة أبناء الدكتورة ابتسام نصر

وفاة 5 مختنقين..مستشفيات جامعة بنها تنعي أبناء الدكتورة ابتسام نصر

ابراهيم حسن

محدش منهم هيلعب نهائي.. خبر غير سار لجماهير مصر قبل مباراة نيجيريا

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

اتشعلقت في الحديد وطلعت على السور.. القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

الطالبان المتوفيان

حادث مؤلم يودي بحياة نجل صاحب شركة عطور وصديقه بطريق الواحات.. صور

حالة الطقس

موجة شديدة البرودة.. توقعات الطقس حتى الأربعاء القادم

منتخب مصر

5 نجوم سوبر.. الغيابات تضرب منتخب مصر قبل مواجهة نيجيريا

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

