فنربخشة التركي يستعد لتقديم عرض مالي لضم عمر مرموش

يستعد نادي فنربخشة التركي لتقديم عرض مالي للتعاقد مع عمر مرموش نجم منتخب مصر وفريق مانشستر سيتي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

في الوقت ذاته يمتلك مرموش عدة عروض من الدوري الإنجليزي أبرزها توتنهام و أستون فيلا ولكن لم يتم التواصل بشكل رسمي مع إدارة السيتيزن للتعاقد مع اللاعب.

وتتضائل فرص خروج عمر مرموش من الدوري الإنجليزي في ظل امتلاكه عدة عروض مميزة مقارنه بالدوري التركي.

ولم يتم حسم موقف عمر مرموش بشكل نهائي رغم تداول رفض مانشستر سيتي لرحيل اللاعب خلال الفترة الحالية.

وفي وقت سابق وأكد برايان كينج، الكشاف السابق لأستون فيلا، في تصريحات لشبكة "Aston Villa News" الإنجليزية، أن موافقة مرموش على الانتقال لن تكون سهلة، مشيرًا إلى أهمية تحديد اللاعب للوقت الذي يحتاجه للمشاركة، لا سيما مع اقتراب كأس العالم وحاجته لإثبات نفسه لضمان التواجد ضمن المنتخب الوطني.

وأوضح كينج: "أستون فيلا يمتلك تشكيلة جيدة مع وجود واتكينز ومالين، وبجانب روجرز، سيكون عمر مرموش إضافة مهمة كلاعب احتياطي لتخفيف الضغط عن المهاجمين الآخرين". وأضاف: "مع فشل صفقات الإعارة السابقة مع سانشو وإليوت، فإن النادي يبحث عن لاعب يمكن الاعتماد عليه، ومرموش يُعد خيارًا أفضل مما لديهم حاليًا".

وأكد كينج أيضًا على مستوى اللاعب، قائلاً: "إنه لاعب من الطراز الرفيع، ولا ينضم المرء إلى مانشستر سيتي إذا لم يكن ذا جودة عالية".

وباتت الصفقة مرتبطة الآن بتوافق أستون فيلا مع شروط عمر مرموش المتعلقة بفرص اللعب، وهو العامل الحاسم في حسم انتقاله خلال الميركاتو الشتوي.