متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد
أخبار السيارات | ماهي أهم قواعد المرور الأساسية .. مواصفات اركفوكس الفا s5 الكهربائية 2026
منعه من التعيينات والأون لاين .. إجراءات قاسية من رويز ضد جهاد جريشة
شباب الشيوخ توصي بإدراج تحليل المخدرات ضمن شروط الترشح لمجالس إدارات الأندية الرياضية
بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال
مندوبية فلسطين: إعلامنا يتعرض لحصار ممنهج لكشفه جرائم الاحتلال بحق شعبنا
دار الإفتاء: بعد غد الثلاثاء أول أيام شهر شعبان لعام 1447 هجرية
لجنة المسابقات تعلن نتيجة قرعة ربع نهائي كأس عاصمة مصر
دمشق ترفض مقترحات قسد وتصر على دمج قواتها في الجيش السوري
أوروبا تتحرك لمواجهة تهديدات ترامب التجارية باجتماع حاسم
من معبر رفح لقلب غزة.. مصر تستأنف قوافل الإغاثة وتدفع آلاف الأطنان دعمًا للأشقاء
فيدرا: بنخفي مصروفاتنا على الحيوانات احترامًا لمشاعر الآخرين

فيدرا
فيدرا
يارا أمين

أثارت الفنانة فيدرا، الجدل بعد  نشرها لفيديو  عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قالت فيه إن أصحاب الكلاب والقطط يلجأون لأماكن متخصصة للعناية بحيواناتهم الأليفة، مثل حمايتها وقص أظافرها، مؤكدة أن هذا الأمر يواجه أحيانًا عدم تقبل نفسي من بعض العاملين في هذه الأماكن.

وقالت فيدرا: “احنا ناس عندنا كلاب وقطط بنروح لأماكن تحميهم وتقص ضوافرهم.. قطاع كبير من العاملين مبيبقوش قابلين نفسيا إن في حيوانات بيتصرف عليها مبالغ معينة”.

وتابعت: "احنا بنخفي مصارفنا عشان نراعي مشاعرهم..
ومش عايزين نقوم مقارنات في المعيشة".

واختتمت: “محدش في الدنيا بيتدخل في إزاي ربنا بيوزع أرزاقه.. نحمد ربنا إن في ناس معاها فلوس بتشيل قطاعات كتير في المجتمع”.

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

الزبادي اليوناني.. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

