فيدرا: بنخفي مصروفاتنا على الحيوانات احترامًا لمشاعر الآخرين

أثارت الفنانة فيدرا، الجدل بعد نشرها لفيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قالت فيه إن أصحاب الكلاب والقطط يلجأون لأماكن متخصصة للعناية بحيواناتهم الأليفة، مثل حمايتها وقص أظافرها، مؤكدة أن هذا الأمر يواجه أحيانًا عدم تقبل نفسي من بعض العاملين في هذه الأماكن.

وقالت فيدرا: “احنا ناس عندنا كلاب وقطط بنروح لأماكن تحميهم وتقص ضوافرهم.. قطاع كبير من العاملين مبيبقوش قابلين نفسيا إن في حيوانات بيتصرف عليها مبالغ معينة”.

وتابعت: "احنا بنخفي مصارفنا عشان نراعي مشاعرهم..

ومش عايزين نقوم مقارنات في المعيشة".

واختتمت: “محدش في الدنيا بيتدخل في إزاي ربنا بيوزع أرزاقه.. نحمد ربنا إن في ناس معاها فلوس بتشيل قطاعات كتير في المجتمع”.