الحب من غير شروط.. فيدرا تروي تجربة إنسانية من مقابر الحيوانات

نشرت الفنانة فيدرا عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام منشورًا كشفت فيه عن جانب إنساني من علاقتها بالحيوانات الأليفة، حيث روت تفاصيل زيارة قامت بها برفقة صديقتها هدى إلى مقابر الحيوانات بنادي الجزيرة، لزيارة «مونتي» كلب هدى الذي عاش معها لمدة 13 عامًا، قبل أن يفارق الحياة منذ ثلاثة أسابيع.

وأعربت فيدرا خلال حديثها عن مشاعر التأمل التي سيطرت عليها أثناء الزيارة، مؤكدة أنها وسط صخب العالم وغضبه وضياعه، اكتشفت حقيقة بسيطة وواضحة، وهي أن الإنسان قادر على الحب غير المشروط، خاصة عندما يتلقى حبًا صادقًا مماثلًا. وأشارت إلى أن الكلمات المنقوشة على الشواهد حملت معاني الامتنان، والأمان، والثقة، والوفاء، لأشخاص أدركوا قيمة مشاركتهم حياتهم مع حيواناتهم الأليفة.

واختتمت فيدرا حديثها موضحة أن اليوم كان بسيطًا وصادقًا، لكنه كشف الكثير عن البشر، وعن الدور العميق الذي تضيفه الحيوانات إلى العالم، والحكمة من خلقها، معتبرة أن تلك اللحظات الهادئة كانت فرصة للتأمل وسط عالم سريع وعنيف لا يمنحنا وقتًا كافيًا للشعور أو الفهم، في ظل رعاية إلهية رحيمة وجميلة.