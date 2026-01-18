قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيديو صادم في إدفو| شاب يهدم ضريح الشيخ أويس القرني بالفأس.. الأهالي يكشفون التفاصيل
«احذروا على الطرق».. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة صباحاً وأمطار تضرب هذه المناطق
كنت عاوز أحرق قلبه بأي طريقه.. اعترافات المتهم بقـ.تل أطفال المنوفية
الدوري السعودي .. القادسية يسحق الحزم 5-1 ويقفز للمربع الذهبي
الولايات المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار في سوريا
الجيش السوري يعلن الوقف الكامل لإطلاق النار على كافة الجبهات.. تفاصيل
الرئيس السيسي يهنئ موسيفيني بإعادة انتخابه رئيساً لأوغندا
الإفتاء: الرسول كان يصوم أكثر ما يصوم في شهر شعبان
تخفيض ساعات عمل الموظفة من ذوي الإعاقة المرضعة لطفلها حتى بلوغه العامين
أستاذ علاقات دولية: اللجنة الوطنية لإدارة غزة تبدأ مهامها رسميًا من القاهرة
وزير التموين بمجلس الشيوخ: توفير السلع بأسعار مخفضة استعدادًا لرمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

هاني سري الدين:ملتزم بعدم إغلاق أي مقر لحزب الوفد وافتتاح المزيد منها

الدكتور هاني سري الدين المرشح لرئاسة حزب الوفد
الدكتور هاني سري الدين المرشح لرئاسة حزب الوفد
معتز الخصوصي

أكد الدكتور هاني سري الدين المرشح لرئاسة حزب الوفد ، علي التزامه بعدم إغلاق أي مقر للحزب،بل التوسع وافتتاح المزيد من المقرات ورفض التهميش لكوادر الوفد في الصعيد.

جاءت تصريحات "سري الدين" خلال زيارته لمحافظه أسوان، حيث يواصل جولاته بالمحافظات.

التقي" سري الدين" بأعضاء اللجنة العامة للحزب بمحافظة أسوان، وبحث مستقبل الحزب وطرق استعادة دوره في الحياة السياسية في مصر.  

وتعهد "سري الدين" لجموع الوفديين بأسوان " برفض التهميش لكوادر الصعيد أو أسوان"، وشدد أن هدفه الأساسي هو "تصحيح المسار الحالي" وإعادة بناء حزب مبني علي  المؤسسية يضم الجميع بلا إقصاء.

وحول التحديات التي تواجه العمل الحزبي في المحافظة، أكد الدكتور هاني سري الدين أن الحزب الفاعل هو الذي يتعاون بشكل وثيق مع "المجلس المحلي" في منطقته، معتبراً أن عدم وجود لجنة حزبية فاعلة لها مقر ونشاطات دائمه في القرية، يعني عدم وجود الحزب.

واستمع سري الدين لمشاكل الكوادر الوفدية، حيث عبرت إحدى الحاضرات عن استيائها من العمل الفردي الذي يقوم به البعض دون وجود كيان حزبي يدعمهم أو يظهر نتائج عملهم. 

وأشار الحاضرون إلى أن توقف الدعم المالي تماماً أدى لإغلاق المقرات بالمحافظات وهو ما أثر سلبيا على الأداء العام.

وأكد سري الدين التزامه بعدم إغلاق مقرات الوفد، مستشهداً بأنه أبقى مكتبه مفتوحاً لأبناء الوفد (خاصة من الصعيد) طوال 8 سنوات حتى بعد تركه منصب السكرتير العام، موضحاً أن برنامجه يرتكز على أربعة محاور: "الإصلاح المؤسسي وتطوير اللائحة وتفعيل اللجان النوعية والمقرات، وحل المشاكل المالية والتمويلية، وتطوير الخطاب السياسي والتواصل الإعلامي".

وأكد سري الدين تقديره الشديد للمنافسين في الانتخابات، مشيداً بالدكتور سيد البدوي ووصفه بـ "الرجل الكريم"، ومؤكداً أن الإساءات التي تصدر من بعض مؤيديه لا تمثله ولا يقبلها، داعياً إلى منافسة شريفة تليق بتاريخ حزب الوفد.

الدكتور هاني سري الدين كوادر الوفد الصعيد المرشح لرئاسة حزب الوفد أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

المغرب والسنغال

بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد دقائق من توزيعها باللجان

دواجن بيضاء

انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف الكيلو بكام؟

كأس الامم الافريقية

موعد مباراة السنغال ضد المغرب في نهائي أمم أفريقيا 2025

الغندور

خالد الغندور يتعرض لـ حالة تسمم

ترشيحاتنا

سوريا

اتفاق تاريخي بين دمشق وقسد.. وقف شامل لإطلاق النار ودمج القوات بالجيش السوري

السلع

مفاجأة في رمضان.. 27 معرضًا بالجيزة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

القاهرة الاخبارية

وزير الصحة السوداني: الحرب تسببت بأضرار كبيرة للقطاع الصحي وظهور أوبئة

بالصور

رمضان 2026.. طرح البوسترات الفردية لمسلسل "عرض وطلب"

سلمى ابو ضيف
سلمى ابو ضيف
سلمى ابو ضيف

أورمان الشرقية: توزيع 1100 كيلو لحوم مجانًا بكنيستين لدعم 550 أسرة بمركز الحسينية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان
طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان
طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

الزبادي اليوناني.. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي
الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي
الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

فيديو

استغاثة مخرج شهير

ربطوا والدته 10 ساعات على السرير.. استغاثة مخرج تشعل الغضب ضد مستشفى بالمهندسين

وفاة الفنان بشير محمود

له أعمال خالدة.. رحيل الفنان محمود بشير بعد معاناة مع المرض

ارتبط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

حقيقة ارتباط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بامي

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات الموقف الإسرائيلي في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: النزوح الداخلي.. أزمة صامتة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: ألم يحن الوقت لقانون عربي مشترك لحماية بيانات المستخدمين؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جميلات البرلمان

المزيد