هاني سري الدين:ملتزم بعدم إغلاق أي مقر لحزب الوفد وافتتاح المزيد منها

أكد الدكتور هاني سري الدين المرشح لرئاسة حزب الوفد ، علي التزامه بعدم إغلاق أي مقر للحزب،بل التوسع وافتتاح المزيد من المقرات ورفض التهميش لكوادر الوفد في الصعيد.

جاءت تصريحات "سري الدين" خلال زيارته لمحافظه أسوان، حيث يواصل جولاته بالمحافظات.

التقي" سري الدين" بأعضاء اللجنة العامة للحزب بمحافظة أسوان، وبحث مستقبل الحزب وطرق استعادة دوره في الحياة السياسية في مصر.

وتعهد "سري الدين" لجموع الوفديين بأسوان " برفض التهميش لكوادر الصعيد أو أسوان"، وشدد أن هدفه الأساسي هو "تصحيح المسار الحالي" وإعادة بناء حزب مبني علي المؤسسية يضم الجميع بلا إقصاء.

وحول التحديات التي تواجه العمل الحزبي في المحافظة، أكد الدكتور هاني سري الدين أن الحزب الفاعل هو الذي يتعاون بشكل وثيق مع "المجلس المحلي" في منطقته، معتبراً أن عدم وجود لجنة حزبية فاعلة لها مقر ونشاطات دائمه في القرية، يعني عدم وجود الحزب.

واستمع سري الدين لمشاكل الكوادر الوفدية، حيث عبرت إحدى الحاضرات عن استيائها من العمل الفردي الذي يقوم به البعض دون وجود كيان حزبي يدعمهم أو يظهر نتائج عملهم.

وأشار الحاضرون إلى أن توقف الدعم المالي تماماً أدى لإغلاق المقرات بالمحافظات وهو ما أثر سلبيا على الأداء العام.

وأكد سري الدين التزامه بعدم إغلاق مقرات الوفد، مستشهداً بأنه أبقى مكتبه مفتوحاً لأبناء الوفد (خاصة من الصعيد) طوال 8 سنوات حتى بعد تركه منصب السكرتير العام، موضحاً أن برنامجه يرتكز على أربعة محاور: "الإصلاح المؤسسي وتطوير اللائحة وتفعيل اللجان النوعية والمقرات، وحل المشاكل المالية والتمويلية، وتطوير الخطاب السياسي والتواصل الإعلامي".

وأكد سري الدين تقديره الشديد للمنافسين في الانتخابات، مشيداً بالدكتور سيد البدوي ووصفه بـ "الرجل الكريم"، ومؤكداً أن الإساءات التي تصدر من بعض مؤيديه لا تمثله ولا يقبلها، داعياً إلى منافسة شريفة تليق بتاريخ حزب الوفد.