الصقيع والضباب.. الأرصاد تُحذر من ظواهر جوية تضرب البلاد غدا
الخارجية الفلسطينية: وفاء إسرائيل بالتزاماتها شرط أساسي لتنفيذ اتفاق غزة
ولا واحد خد باله | الكشف عن موقف غير متوقع لـ إمام عاشور بمباراة مصر والسنغال
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة المقاولون العرب بكأس عاصمة مصر
تشكيل المقاولون العرب لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر
بعد العقوبات الأمريكية .. ضربة أوروبية جديدة تنتظر إيران
اجتماع طارئ بمجلس الأمن الدولي لمناقشة التطورات في إيران
مصدر أمنى ينفى الادعاء بالتعدى على نزيل داخل مركز الإصلاح والتأهيل
بسباعية نظيفة .. بتروجت يسحق شباب بيراميدز في كأس عاصمة مصر
دعاء النبي فى ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يجبر الله بخاطرك
كأس عاصمة مصر..الأهلي يسقط أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف
برلمان

هاني سري الدين يطالب أبو شقة بالتراجع عن استقالته من حزب الوفد

هاني سري الدين
هاني سري الدين
معتز الخصوصي

طالب الدكتور هاني سري الدين، نائب رئيس حزب الوفد والمرشح لرئاسة الحزب، المستشار بهاء أبو شقة بالتراجع عن استقالته من حزب الوفد.

وأكد في بيان له تقديره الكامل للمستشار بهاء أبو شقة كقيمة وفديةوطنية عظيمة.

وأوضح أن حزب الوفد لا يمكن  أن يتجاهل القيمة القانونية والسياسية والحزبية الكبيرة التي يمثلها المستشار أبو شقة، والدور البارز الذي اضطلع به على مدار سنوات طويلة في خدمة الحزب والحياة النيابية والتشريعية في مصر.

وقال الدكتور هاني سري الدين إن وجود المستشار بهاء أبو شقة داخل حزب الوفد يمثل إضافة لا غنى عنها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الحزب.

وأشار  إلى أن الخلافات – إن وجدت – يجب أن تُحل داخل الإطار المؤسسي وبالحوار الذي عُرف به حزب الوفد عبر تاريخه.

وكشف الدكتور هاني سري الدين  عمق العلاقة التي تجمعه بالمستشار بهاء أبو شقة، والتي تمتد لسنوات من العمل المشترك داخل حزب الوفد، لافتًا إلى أنه تشرف بالتعاون معه خلال رئاسته حزب الوفد، حين كان يشغل منصب سكرتير عام الحزب، في مرحلة شهدت تنسيقًا وتعاونًا وثيقًا من أجل دعم استقرار الحزب وتعزيز دوره السياسي، إلى جانب التعاون مع المستشار أبو شقة داخل مجلس الشيوخ حينما كان يشغل منصب وكيل أول المجلس، في فترة شهدت تنسيقا كاملا عبر رئاسة سري الدين للجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ. أضاف أن أبو شقه كان مشجعا وداعما ومساندا.

وشدد الدكتور هاني سري الدين على أن حزب الوفد في حاجة إلى جميع أبنائه المخلصين، وإلى الحفاظ على رموزه التاريخية، داعيًا إلى تغليب المصلحة العامة للحزب فوق أي اعتبارات أخرى، بما يليق بتاريخ الوفد ومكانته في الحياة السياسية المصرية.

الوفد حزب الوفد الوفد اليوم انتخابات الوفد انتخابات حزب الوفد

ألم المعدة المفاجئ
ازالة تعدي
طريقة عمل الكباب التركي
محافظ الشرقية
