انتخابات رئاسة الوفد 2026.. اعتذار "أبوشقة" و"حسان" و"هيكل يتنازل لصالح "البدوي"

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد، برئاسة النائب الوفدى المستشار طارق عبد العزيز، تنازل ٣ من المرشحين على رئاسة حزب الوفد، والمقرر أجراؤها فى ٣٠ يناير الجارى اليوم الخميس ١٥ يناير ٢٠٢٦ وهم المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد السابق، ووكيل مجلس الشيوخ السابق، والدكتور ياسر حسان، أمين صندوق حزب الوفد، ليصبح عدد المترشحين ٤ ،وحيث أعلن "حسان " و" هيكل " لصالح المرشح الدكتور السيد البدوى شحاتة .

وبعد التنازل أصبح المرشحين وفقا للترتيب الأبجدى هم :

١-السيد البدوي شحاتة، وشهرته السيد البدوي

٢-حمدي عبد الوهاب عبد الوهاب محمد قوطة، وشهرته حمدي قوطة

٣-عصام محمد عبد الحميد الصباحي، وشهرته عصام الصباحي

٤-هاني صلاح محمد سري الدين، وشهرته هاني سري الدين

وكان قد أبلغ "أبوشقة" و"حسان"و"هيكل" اليوم الخميس اللجنة المشرفة بطلب إنسحاب رسمى استلمته اللجنه جاء نصة :"السيد الأستاذ / طارق عبدالعزيز رئيس اللجنه المشرفه على إنتخابات رئاسة الوفد

أبلغ سيادتكم بالتنازل عن ترشحى لرئاسة الحزب ،مع خالص شكرى وتقديرى لسيادتكم وأعضاء اللجنة المشرفة .

وجدير بالتنويه..لكم منى جزيل الشكر والتقدير على ماقمتم به من أداء متميز رفيع المستوى فى الشفافية والنزاهه فى تحمل أمانة هذه المسئولية ".

وكانت اللجنة قد فتحت باب التنازل أمام المرشحين في انتخابات رئاسة الحزب من يوم 13 يناير وحتى 16 يناير 2026 ومن المتوقع مد مهلة التنازل.

من جانبه أعلن الدكتور ياسر حسان،أمين صندوق حزب الوفد، والمرشح على رئاسة حزب الوفد التنازل رسميًا من السباق الانتخابي، لصالح الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد الأسبق، وذلك استجابة لرغبة عدد من قيادات الحزب وحرصًا على وحدة الصف الوفدي في هذه المرحلة الدقيقة، وفقا لما جاء بنص البيان.

وقال حسان في بيانه، إن قراره جاء عقب زيارة كريمة تلقاها من الدكتور السيد البدوي، يرافقه عدد من قيادات حزب الوفد، على رأسهم اللواء الدكتور محمد الحسيني أمين صندوق الحزب الأسبق، والدكتور علاء شوالى، والمهندس ماجد نور، إلى جانب الزميل عادل التوني عضو الهيئة العليا للحزب، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة أوضاع انتخابات رئاسة الوفد القادمة وتداعياتها على الحزب.

وأوضح البيان أن الطرفين يتشاركان نفس الكتلة التصويتية، وهو ما كان من شأنه أن يؤدي إلى ما وصفه بـ«معركة صفرية» تتشتت خلالها الأصوات، بما لا يخدم مصلحة أي من المرشحين ولا يصب في صالح حزب الوفد، خاصة في ظل العدد غير المسبوق من المرشحين في الانتخابات الحالية.

وأشار إلى أن قراره يستند إلى تقدير راسخ لقيمة الأقدمية في التراث الوفدي، واحترامًا للمكانة التاريخية والسياسية التي يتمتع بها الدكتور السيد البدوي داخل الحزب، مؤكدًا أن الاستجابة لرغبة قيادات الوفد جاءت انطلاقًا من إيمانه بأن المصلحة العامة للحزب تعلو فوق أي اعتبارات أو طموحات فردية.

وأكد أن قرار الانسحاب، رغم ما يحمله من حزن وألم على المستوى الشخصي، وما يفرضه من انتظار فترة أخرى حتى يتولى جيل جديد دفة القيادة، إلا أنه قرار واقعي فرضته الظروف المحيطة بالانتخابات، والحرص على تجنب الانقسامات التي غالبًا ما تعقب الاستحقاقات الانتخابية داخل الأحزاب.

وشدد البيان على أن الهدف الأسمى في هذه المرحلة هو الحفاظ على وحدة حزب الوفد وتماسكه، والعمل على دعم استقراره التنظيمي والسياسي، بما يمكنه من أداء دوره الوطني والتاريخي على الساحة السياسية المصرية، بعيدًا عن أية صراعات داخلية قد تؤثر على مسيرته.

كما أشار النائب الوفدى عيد هيكل، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب الاسبق ،ورئيس اللجنة النوعية للإنتخابات والقيم السابق ،والمرشح لانتخابات رئاسة حزب الوفد، تنازله رسميًا عن خوض السباق الانتخابي، مؤكدًا دعمه الكامل للدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس الحزب الأسبق، في انتخابات رئاسة حزب الوفد المقبلة.

وأكد النائب عيد هيكل، في بيان له، أن قراره يأتي انطلاقًا من حرصه على وحدة الصف الوفدي ولمّ الشمل داخل الحزب، وتغليب المصلحة العليا لحزب الوفد فوق أي اعتبارات شخصية، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب تضافر الجهود واستعادة الدور الوطني والتاريخي للحزب.



وأوضح هيكل أن الدكتور السيد البدوي شحاتة يمتلك خبرة سياسية وحزبية كبيرة، ورؤية واضحة لإعادة بناء الحزب وتنشيط دوره السياسي والجماهيري، بما يحقق تطلعات أعضاء الهيئة الوفدية وقواعد الحزب في مختلف المحافظات.



وشدد النائب عيد هيكل على استمراره في دعم مؤسسات الحزب والعمل مع جميع أبنائه بإخلاص من أجل رفعة حزب الوفد، داعيًا أعضاء الجمعية العمومية إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات المقبلة، بما يعكس الصورة الديمقراطية المشرفة للحزب.



واختتم بيانه بالتأكيد على احترامه الكامل لجميع المرشحين، متمنيًا التوفيق للدكتور السيد البدوي شحاتة في الاستحقاق الانتخابي المرتقب، بما يحقق مصلحة حزب الوفد ويعيد له مكانته الرائدة على الساحة السياسية.



يذكر أن الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، كان قد أصدر القرارين رقمى 50 و54 لسنة 2025 بشأن إعادة تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الحزب، لتتولى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، والمقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026.



وضمت اللجنة فى تشكيلها كلاً من: النائب المستشار طارق عبدالعزيز عضو الهيئة العليا مقرراً، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس الحزب، والنائبة الدكتورة أمل رمزى عضو الهيئة العليا، والكاتب الصحفى حمادة بكر عضو الهيئة العليا وعضو مجلس إدارة جريدة «الوفد»، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالحزب، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذى، إلى جانب أيمن محمد سيد المدير المالى، وأحمد عزت المدير الإدارى، وعلى حسن مدير شئون العضوية، وأحمد عبدالله نائب مدير شئون العضوية.