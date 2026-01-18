رئيس صرف الإسكندرية يتفقد محطة رفع الرأس السوداء لمتابعة جاهزيتها

أجرى المهندس "سامي قنديل" رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جولة ميدانية تفقد خلالها محطة رفع الرأس السوداء، وذلك في إطار حرص الشركة على المتابعة الدورية للمحطات وضمان كفاءتها التشغيلية.

وخلال جولته، تابع المهندس سامي قنديل الحالة الفنية للمعدات ومدى انتظام سير العمل بالمحطة، مؤكدًا أهمية الصيانة الدورية والالتزام بالخطة الزمنية المعتمدة، بالإضافة إلى الاهتمام بنظافة المحطة وتحقيق التشغيل الأمثل لجميع المعدات والمنشآت.

كما شدد على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للعاملين داخل المحطة، مشيرًا إلى استمرار أعمال التطهير والصيانة ومراجعة مكونات الشبكة لضمان كفاءة التشغيل واستدامة تقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد المهندس سامي قنديل أن شركة الصرف الصحي تواصل تنفيذ خطتها في المتابعة المستمرة لجميع المواقع والمحطات التابعة لها، لتحقيق أفضل مستوى من الخدمة ورفع كفاءة الأداء، بما يعود بالنفع على المواطن السكندري وجودة الحياة في المدينة.