العقيد حاتم صابر: 90% من غزة دمر بشكل كامل وتحتاج 120 مليار دولار

أكد العقيد حاتم صابر خبير مكافحة الإرهاب الدولي والحرب المعلوماتية، أن التحركات المصرية على كل المسارات لدعم إدارة غزة وفتح المعابر ودفع الأطراف نحو استكمال اتفاق السلام.



وأضاف العقيد حاتم صابر خبير مكافحة الإرهاب الدولي والحرب المعلوماتية، أن هناك نقاط عليها علامات الاستفهام بشأن موضوع من سيكون لديه السيادة في القطاع.

وتابع العقيد حاتم صابر خبير مكافحة الإرهاب الدولي والحرب المعلوماتية، مع الإعلامية لبنى عسل، في لقاء عبر برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن إسرائيل تهدف التهجير من حربها على غزة ومصر كان لها دور قوي وواضح من أول ساعات بعد أحداث 7 أكتوبر وهذا الامر كان على لسان رأس الدولة الرئيس عبدالفتاح السيسي برفض التهجير بشكل قاطع.

وأشار العقيد حاتم صابر خبير مكافحة الإرهاب الدولي والحرب المعلوماتية، إلى أن 90% من غزة دمر بشكل كامل وتحتاج 120 مليار دولار لكي نعوض ما دمر.

