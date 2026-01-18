ادعولهم.. جمال شعبان يدافع عن “خنساء مصر”| ماذا قال؟

فقدت خنساء مصر الأستاذة الدكتورة ابتسام نصر، أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب – جامعة بنها، أبنائها الخمسة إثر حادث أليم، حيث توفوا نتيجة اختناق تسريب الغاز داخل المنزل.



حرص الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، على الدفاع عن الدكتورة ابتسام نصر قائلا:”خنساء مصر كمان وكمان منعا للجدال الكتير و الأشخاص اللي نصبوا أنفسهم قضاة.”

أكد جمال شعبان في منشوره على الفيسبوك،:”الدكتورة/ابتسام نصر لم تترك اطفالها إطلاقا، وكانت لاتفارقهم أبدا، ولم تتركهم للعمل مطلقا، هي مجرد كانت مسافرة يومين لأمريكا لانهاء اجراءات التحاق الابن الأكبر بإحدي الجامعات الدولية.”

تابع:” وتركتهم مع أهلها زي أي حد طبيعي، لكن قضاء الله وقدره، ربنا يرحمهم جميعا، ويدخلهم الجنة، ويصبر الاهل، لا حد قصر ، و لاحد يفسر ويتوقع ، ونكتفي لهم بالدعاء.”