الرئيس السيسي يهنئ موسيفيني بإعادة انتخابه رئيساً لأوغندا
إنستاباي يطلق خدمة جديدة لملايين العملاء في 2026.. كيف تستخدمها؟
وزير الصحة السوداني: ليس لدينا أزمة غذاء.. والعمليات الحربية تسببت في سوء التغذية
مفتي الجمهورية يبحث سبل التعاون مع رئيس اللجنة الشرعية بالمجلس الأوروبي الإسلامي
"مصفاة الذهب المصرية".. خطوة استراتيجية لتعظيم عوائد "المعدن الأصفر" محلياً
فيديو صادم في إدفو| شاب يهدم ضريح الشيخ أويس القرني بالفأس.. الأهالي يكشفون التفاصيل
«احذروا على الطرق».. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة صباحاً وأمطار تضرب هذه المناطق
كنت عاوز أحرق قلبه بأي طريقه.. اعترافات المتهم بقـ.تل أطفال المنوفية
الدوري السعودي .. القادسية يسحق الحزم 5-1 ويقفز للمربع الذهبي
الولايات المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار في سوريا
الجيش السوري يعلن الوقف الكامل لإطلاق النار على كافة الجبهات.. تفاصيل
الإفتاء: الرسول كان يصوم أكثر ما يصوم في شهر شعبان
ادعولهم.. جمال شعبان يدافع عن “خنساء مصر”| ماذا قال؟

هاجر هانئ

فقدت  خنساء مصر الأستاذة الدكتورة ابتسام نصر، أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب – جامعة بنها، أبنائها الخمسة إثر حادث أليم، حيث توفوا نتيجة اختناق تسريب الغاز داخل المنزل.


حرص الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، على الدفاع عن الدكتورة ابتسام نصر قائلا:”خنساء مصر كمان وكمان منعا للجدال الكتير و الأشخاص اللي نصبوا أنفسهم قضاة.”
أكد جمال شعبان في منشوره على الفيسبوك،:”الدكتورة/ابتسام نصر لم تترك اطفالها إطلاقا، وكانت لاتفارقهم أبدا، ولم تتركهم للعمل مطلقا، هي مجرد كانت مسافرة يومين لأمريكا لانهاء اجراءات التحاق الابن الأكبر بإحدي الجامعات الدولية.”
تابع:” وتركتهم مع أهلها زي أي حد طبيعي، لكن قضاء الله وقدره، ربنا يرحمهم جميعا، ويدخلهم الجنة، ويصبر الاهل، لا حد قصر ، و لاحد يفسر ويتوقع ، ونكتفي لهم بالدعاء.”

