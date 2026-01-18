وجدي زين: ينتظر مجلس السلام مهام صعبة في غزة

أكد الدكتور وجدي زين الدين الكاتب الصحفي، ان هناك تطورات ايجابية في ملف غزة، مضيفا أن هذا الأمر بعد قمة شرم الشيخ للسلام ودورها الفاعل في الازمة.



وأضاف الدكتور وجدي زين الدين الكاتب الصحفي، مع الإعلامية لبنى عسل، في لقاء عبر برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن لجنة ادارة غزة لها مهام في غاية الأهمية، متابعا أن اسرائيل دائما تنقد العهد والوعد.

وتابع الدكتور وجدي زين الدين الكاتب الصحفي، أن أول اجتماع لـ لجنة إدارة قطاع غزة وما يعرف بمجلس السلام لإدارة قطاع غزة من القاهرة يعني أن هناك تخطيط مسبق وفكر سيتم تنفيذه على أرض الواقع في قطاع غزة وهذه اللجنة لديها مهام صعبة.