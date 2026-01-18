القاهرة تطلق مسارًا جديدًا لإدارة غزة وسط دعم دولي ورهان على تحسين الأوضاع الإنسانية

أكد الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، أن انعقاد الاجتماع الافتتاحي للجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة في القاهرة يشكل نقطة تحول مهمة في مسار التعامل مع الأزمة الإنسانية والسياسية التي يعيشها القطاع، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل بداية فعلية لتجاوز مرحلة شديدة القسوة عاشها الشعب الفلسطيني، وفتح أفق جديد عنوانه الأمل وإعادة ترتيب الواقع المعيشي داخل غزة.

وأوضح فارس، خلال مداخلة مع قناة «إكسترا نيوز»، أن البيان الصادر عن اللجنة عكس إرادة واضحة للتحرك الجاد والمنظم، مستندًا إلى مرجعيات دولية راسخة وقرارات صادرة عن مجلس الأمن، بما يمنح عمل اللجنة غطاءً سياسيًا وقانونيًا قويًا، ويعزز فرص نجاحها في تحسين الأوضاع الإنسانية وتخفيف معاناة المواطنين داخل القطاع.

وأشار إلى أن الدعم الدولي، لا سيما من جانب الولايات المتحدة، يمثل عنصرًا مهمًا في هذه المرحلة، إذ يبعث برسالة مفادها أن هناك توافقًا دوليًا على ضرورة إيجاد آلية واقعية لإدارة غزة بعيدًا عن الفوضى والصراعات، وبما يخدم في المقام الأول احتياجات السكان الأساسية.

وسلط فارس الضوء على الدور المصري المحوري في إدارة الملف الفلسطيني، مؤكدًا أن القاهرة لعبت دورًا رئيسيًا منذ اندلاع العدوان على غزة، من خلال جهود الوساطة المكثفة، واستضافة قمم إقليمية ودولية، وطرح مبادرات هدفت إلى وقف إطلاق النار والدفع نحو تسوية شاملة تقوم على حل الدولتين، وهو ما أسهم في بلورة رؤية مصرية تحولت لاحقًا إلى خطة عربية إسلامية تحظى بدعم دولي متزايد.

وأوضح أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة تحظى باعتراف دولي واسع، نظرًا لطبيعتها التكنوقراطية وعدم انتمائها لأي فصيل سياسي، الأمر الذي يمنحها مصداقية وقدرة أكبر على التحرك بحرية لخدمة المواطنين، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والخدمات البلدية، فضلًا عن كونها تشكل حاجزًا أمام أي محاولات لفرض وصاية دولية على القطاع.

وأكد فارس أن نجاح عمل اللجنة يتوقف على توافر دعم عربي ودولي حقيقي ومستدام، إلى جانب ضمان فتح المعابر، وفي مقدمتها معبر رفح، بما يسمح بتدفق المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة وإعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن اختيار القاهرة مقرًا دائمًا للجنة يعكس التزامًا مصريًا واضحًا بمواصلة دعم القضية الفلسطينية، وتقديم كل ما يلزم لإعادة إعمار قطاع غزة وتخفيف معاناة سكانه.