قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: ترامب فرض رسوما جمركية على أقرب حلفائه الأوروبيين في الناتو
أحمد موسى: 25 يناير يوم عيد الشرطة والوعي المصري في مواجهة التحديات
وزير الصحة السوداني يعلن احتواء مرض الكوليرا في معظم الولايات
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم
ترامب يطلق «مجلس السلام» لتجاوز الدور التقليدي لمجلس الأمن
عياد رزق: رسالة ترامب للرئيس السيسي تؤكد مكانة مصر ودورها في استقرار المنطقة
أحمد مجاهد: إطلاق جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية بقيمة نصف مليون جنيه
بين ترانيم الكنائس ودفء القلقاس.. مصر تحتفل بليلة الغطاس في أبرد ليالي طوبة
بمشاركة أحمد حجازي .. نيوم يتفوق على الهلال السعودي 1-0 في الشوط الأول
عبدالعاطي: إسرائيل ما زالت تعرقل دخول المساعدات والمستلزمات الطبية
ظاهرة جوية تبدأ الساعة 3 فجرًا والصغرى تصل 1.. تحذير عاجل من الأرصاد
ضربة للسنغال قبل نهائي إفريقيا.. إصابة الظهير الأيمن تُجبر الجهاز الفني على تعديل التشكيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

القاهرة تطلق مسارًا جديدًا لإدارة غزة وسط دعم دولي ورهان على تحسين الأوضاع الإنسانية

غزة
غزة
رنا عبد الرحمن

أكد الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، أن انعقاد الاجتماع الافتتاحي للجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة في القاهرة يشكل نقطة تحول مهمة في مسار التعامل مع الأزمة الإنسانية والسياسية التي يعيشها القطاع، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل بداية فعلية لتجاوز مرحلة شديدة القسوة عاشها الشعب الفلسطيني، وفتح أفق جديد عنوانه الأمل وإعادة ترتيب الواقع المعيشي داخل غزة.

وأوضح فارس، خلال مداخلة مع قناة «إكسترا نيوز»، أن البيان الصادر عن اللجنة عكس إرادة واضحة للتحرك الجاد والمنظم، مستندًا إلى مرجعيات دولية راسخة وقرارات صادرة عن مجلس الأمن، بما يمنح عمل اللجنة غطاءً سياسيًا وقانونيًا قويًا، ويعزز فرص نجاحها في تحسين الأوضاع الإنسانية وتخفيف معاناة المواطنين داخل القطاع.

وأشار إلى أن الدعم الدولي، لا سيما من جانب الولايات المتحدة، يمثل عنصرًا مهمًا في هذه المرحلة، إذ يبعث برسالة مفادها أن هناك توافقًا دوليًا على ضرورة إيجاد آلية واقعية لإدارة غزة بعيدًا عن الفوضى والصراعات، وبما يخدم في المقام الأول احتياجات السكان الأساسية.

وسلط فارس الضوء على الدور المصري المحوري في إدارة الملف الفلسطيني، مؤكدًا أن القاهرة لعبت دورًا رئيسيًا منذ اندلاع العدوان على غزة، من خلال جهود الوساطة المكثفة، واستضافة قمم إقليمية ودولية، وطرح مبادرات هدفت إلى وقف إطلاق النار والدفع نحو تسوية شاملة تقوم على حل الدولتين، وهو ما أسهم في بلورة رؤية مصرية تحولت لاحقًا إلى خطة عربية إسلامية تحظى بدعم دولي متزايد.

وأوضح أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة تحظى باعتراف دولي واسع، نظرًا لطبيعتها التكنوقراطية وعدم انتمائها لأي فصيل سياسي، الأمر الذي يمنحها مصداقية وقدرة أكبر على التحرك بحرية لخدمة المواطنين، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والخدمات البلدية، فضلًا عن كونها تشكل حاجزًا أمام أي محاولات لفرض وصاية دولية على القطاع.

وأكد فارس أن نجاح عمل اللجنة يتوقف على توافر دعم عربي ودولي حقيقي ومستدام، إلى جانب ضمان فتح المعابر، وفي مقدمتها معبر رفح، بما يسمح بتدفق المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة وإعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن اختيار القاهرة مقرًا دائمًا للجنة يعكس التزامًا مصريًا واضحًا بمواصلة دعم القضية الفلسطينية، وتقديم كل ما يلزم لإعادة إعمار قطاع غزة وتخفيف معاناة سكانه.

فلسطين غزة مصر سكان تسوية مبادرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهائي أمم إفريقيا 2025

ببلاش.. القنوات المفتوحة لنقل نهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

سعر الذهب

400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21

المغرب والسنغال

بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد دقائق من توزيعها باللجان

إنستاباي

إنستاباي يطلق خدمة جديدة لملايين العملاء في 2026.. كيف تستخدمها؟

محمد صلاح

صلاح يتولى الأمر.. ملف مزدوجي الجنسية يدعم منتخب مصر في المونديال

ترشيحاتنا

احمد سعيد عبدالغني

والدي وصديقي وحبيبي.. أحمد سعيد عبدالغني يحيي ذكرى وفاة والده

هند صبري

رمضان 2026.. هند صبري تتحدث عن مسلسلها مناعة: شخصية مستوحاة من الواقع

ويل سميث

رهبة وعظمة الحضارة المصرية.. ويل سميث يستكشف الهرم الأكبر

بالصور

في اليوم السادس للمرحلة الأولى من الموجة الـ"28"..إزالة 9 حالات تعدي بناء مخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بتكلفة 30 مليون جنيه.. افتتاح أقسام العمليات الجراحية والعظام والأطفال بمستشفى السعديين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد انبساط .. لاروسي تتعاون مجددًا مع محمد قماح في أغنية «أنا نجمة»

لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح

مياه الشرقية تنافش مع مديرية الشباب والرياضة رفع الوعي لدى النشء

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

فيديو

استغاثة مخرج شهير

ربطوا والدته 10 ساعات على السرير.. استغاثة مخرج تشعل الغضب ضد مستشفى بالمهندسين

وفاة الفنان بشير محمود

له أعمال خالدة.. رحيل الفنان محمود بشير بعد معاناة مع المرض

ارتبط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

حقيقة ارتباط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بامي

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات الموقف الإسرائيلي في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: النزوح الداخلي.. أزمة صامتة

المزيد