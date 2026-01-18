قطع أجزاء من جسده.. تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة مفتش صحة فرشوط

قضت محكمة جنايات نجع حمادي شمال قنا، بتأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة مفتش صحة فرشوط، طعنا بآلة حادة، إلى جلسة الدور الأول من شهر أبريل المقبل؛ لعرضه على الطب الشرعي، لبيان حالته النفسية والعصبية قبل وبعد ارتكاب الجريمة، بناء على طلب محامي المتهم.

ترجع وقائع القضية إلى شهر مارس 2025، عندما تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من مركز شرطة فرشوط، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة “مجدي. أ”، مفتش صحة فرشوط، داخل مسكنه في مدينة فرشوط، وبها آثار طعنات.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث لكشف غموض الجريمة، وتبين من التحريات اللازمة، أن المتهم في الواقعة عماد.ع 45 عاما، موظف بإدارة التربية والتعليم.

كما تبين بأن المتهم توجه إلى مسكن المجني عليه وطعنه 9 طعنات بآلة حادة، وقطع جزءًا من جسده وفر هاربًا، لشكه في وجود علاقة غير شرعية بين زوجته والمجني عليه.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق؛ لاستكمال التحقيقات والتي قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات نجع حمادي.