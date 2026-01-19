أخبار الوادي الجديد| تنفيذ برنامج أساسيات التدريس لمعلمي الابتدائية.. والكشف على 1797 حالة وإجراء 91 عملية جراحية في قافلة طبية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم، كان من أهمها:

تعليم الوادي الجديد: تنفيذ برنامج أساسيات التدريس لمعلمي الابتدائية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد اليوم الأحد، عن إطلاق فعاليات الحقبة الأولى من البرنامج التدريبي «أساسيات التدريس» لمعلمي المرحلة الابتدائية في إطار خطة وزارة التربية والتعليم لإصلاح وتطوير التعليم الابتدائي، وبالتعاون مع شركاء برنامج التعلّم من أجل الغد، والذي يُعد خطوة حقيقية نحو الارتقاء بالأداء المهني لمعلمي المرحلة الابتدائية، وبناء معلم واعٍ قادر، ودعم احتياجات الطلاب، وتحقيق الإصلاح المتمركز حول الطالب.

وشهد سمير طاهر مدير عام التعليم العام بالمديرية فعاليات أولى حلقات التدريب الذى يجرى تنظيمه بالتنسيق والتعاون مع إدارة التدريب بالمديرية وإدارة التعليم الابتدائي، وتستمر الحقبة الأولى من اليوم الأحد 18 وحتى الثلاثاء 20 يناير الجارى.

- تنفيذ برنامج إثراء اللغة العربية لتلاميذ المرحلة الابتدائية

وفى سياق متصل أعلن الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد ، عن تنظيم برنامج تدريبى لتلاميذ المرحلة الابتدائية من الصف الثالث حتى السادس الابتدائي، وذلك لإثراء مهارات اللغة العربية بالتعاون مع إدارة التعليم الابتدائى ومع توجيه عام اللغة العربية.

وأوضح مدير التعليم بالمحافظة، أن خطة العمل بدأت اليوم الأحد وتستمر حتى الخميس 22 يناير، وتتضمن العديد من المحاور والبرامج الهامة من شأنها صقل وتنمية مهارات الطلاب فى اللغة العربية، من أهمها تنمية مهارات القراءة والكتابة والفهم المسموع ومكونات الوعى الصوتى، لخلق جيل متمكن من القراءة والكتابة قادر على الإبداع محب لوطنه ودينه متحدثا بطلاقة.

الكشف على 1797 حالة وإجراء 91 عملية جراحية في قافلة طبية بالوادي الجديد



تواصل القافلة الطبية الخيرية التي تستضيفها محافظة الوادي الجديد، بالتنسيق والتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، اليوم الأحد، أعمالها في تقديم خدماتها الطبية والاجتماعية بمركز الخارجة وذلك خلال الفترة من 15 حتى 18 يناير 2026.

وأكد محمد منير العديسي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، أن الخدمات لن تقتصر على الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان فحسب، بل ستمتد لتشمل إجراء العمليات الجراحية الصغرى في موقع القافلة للحالات التي تستدعي تدخلًا عاجلًا، مما يساهم في توفير عناء السفر عن أهالي واحات الوادي الجديد، بالإضافة إلى الخدمات الإجتماعية.



وأشار إلى أن هذه القافلة تأتي بنظام العمل المشترك بين المحافظة والتضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني، تجسيدًا لروح التعاون الهادف للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية.

وشدد على أن الهدف الأسمى هو تمكين المواطنين في المناطق الحدودية والبعيدة من الحصول على حقهم في رعاية صحية لائقة ومجانية، بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الطبية.

ولفت وكيل تضامن الوادي الجديد، إلى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وتوفير الكشف الطبي المجاني في (9) تخصصات مختلفة تشمل:.(جراحة عامة - جراحة أوعية دموية - مسالك بولية - باطنة - أطفال - أنف وأذن وحنجرة - نساء وتوليد - عظام - جلدية)، بالإضافة إلى صرف العلاج لكافة الحالات التي سيتم توقيع الكشف الطبي عليها بالمجان؛ وكذا إجراء التحاليل الطبية الأولية (سكر - فيتامين (د)، وإجراء العمليات الجراحية المقررة طوال فترة القافلة الكشف وإجراء العمليات بمستشفى الخارجة التخصصي.

ولفت العديسي، إلى أن القافلة تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والارتقاء بالخدمات الاجتماعي والصحية المقدمة للمواطنين، وبتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي دكتورة مايا مرسي، واللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وتنسيق إدارة الطوارئ بمديرية التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع مديرية الشئون الصحية.

الوادي الجديد تستعد لتنفيذ أكبر محطة توليد كهرباء من الرياح والشمس.



أعلنت محافظة الوادي الجديد عن البدء فى تخصيص مساحة من الأراضي لتنفيذ أكبر محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح، وذلك بالتنسيق مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وعدد من مستثمري الطاقة في مصر، حيث تم تنفيذ أول تجربة لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح بإحدى مدارس مدينة الخارجة.

3 محطات طاقة رياح بالفرافرة

وكانت الوادي الجديد أعلنت مؤخرا عن تنفيذ 3 محطات طاقة رياح بالفرافرة، حيث تم تحديد المواقع الملائمة لإنشاء تلك المحطات، وذلك بالتنسيق مع خبراء ومتخصصين فى إنشاء محطات طاقة الرياح، حيث أن مركز الفرافرة يشمل مواقع مثالية لإنشاء تلك المحطات لإنتاج الطاقة الكهربائية من محطات طاقة الرياح كمصدر لخدمة المشروعات الزراعية الاستثمارية والمواقع الخدمية والجمعيات السكنية.