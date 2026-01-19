أيمن عبد المجيد يعلن تجميد لجنة الرواد بنقابة الصحفيين

أعلن الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين رئيس لجنة المعاشات، تجميد نشاط "لجنة الرواد" بالنقابة اعتباراً من اليوم.

ويأتي هذا القرار في خطوة مفاجئة أثارت تساؤلات حول الأسباب والدوافع التي أدت إلى وقف أنشطة اللجنة المعنية بشيوخ المهنة، والخطوات المقبلة التي قد يتخذها مجلس النقابة في هذا الصدد.

وقال عبد المجيد في فيديو بثه عبر صفحته على فيسبوك: "أعلن في بيان هام لأعضاء مجلس النقابة تجميد نشاط لجنة الرواد (المعاشات)، وهو النشاط الذي يسعد جيل رواد المهنة، وذلك بعد إقامة حفل اليوم".

وأضاف عبد المجيد أن "تجميد النشاط جاء نتيجة تعرضه لضغوط ومعوقات صبر عليها طويلا، وأن هذه التعطيل استهدف النشاط وليس شخصي".