تفاصيل نتائج الأسبوع الأول من الموجة الـ 28 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمحافظات

تشدد الدولة على إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة وإزالة البناء المخالف في المهد ،وتقوم وزارة التنمية المحلية بمتابعة موجات إزالة التعديات التي تطلقها في المحافظات حفاظا على أملاك الدولة..

الأسبوع الأول منذ إنطلاق الموجة الـ28 لإزالة التعديات

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، تقريراً اليوم من قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة حول الجهود التي قامت بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون وجهات الولاية خلال الأسبوع الأول منذ إنطلاق الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والتصدي لكافة أنواع التعديات والمخالفات (أملاك الدولة ، المتغيرات المكانية غير القانونية ، التعديات على الأراضي الزراعية) والتي تنتهي في 27 /3/2026 بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة.

نتائج الموجة الـ28 لإزالة التعديات

وأشارت د.منال عوض إلى نجاح المحافظات في إزالة عدد 5012 مخالفة متنوعة خلال الفترة من 10 يناير 2026 وحتى 17 يناير 2026، وتتم المتابعة بصفة يومية من خلال مركز السيطرة والشبكة الوطنية بالوزارة للبث المباشر لأعمال الإزالة ، ووحدة التقنين والتعديات من خلال المتابعة اليومية لمنظومة تسجيل بيانات الإزالات.

إزالة عدد ٣٥٩٨ مخالفة من الحالات المستهدفة

وأشار التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية من د.سعيد حلمى عبد الخالق رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية إلى أنه تم إزالة عدد ٣٥٩٨ مخالفة من الحالات المستهدفة من بينها إزالة وإسترداد عدد ٩٧٥ حالة تعدى بالبناء على أملاك الدولة بمساحة ٦٠٦.٨٥ ألف متر مربع وإزالة واسترداد عدد ٢٧٢ حالة تعدى بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة ١٩٩١ فدان وإزالة عدد ١٢١٢ متغير مكانى غير قانونى بالبناء بمساحة ١٩٤.٢ ألف متر مربع وإزالة عدد ١٣٣ متغير مكانى غير قانونى بالزراعة بمساحة ٤٩٢ فدان وإزالة عدد ١٠٠٦ حالة تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية بمساحة ١٠١ فدان .

إزالة عدد ١٤١٤ مخالفة فى المهد تتضمن إزالة وإسترداد عدد ٣٦٣ حالة تعد

كما أوضح التقرير أنه تم إزالة عدد ١٤١٤ مخالفة فى المهد تتضمن إزالة وإسترداد عدد ٣٦٣ حالة تعدى بالبناء على أملاك الدولة بمساحة ٧٤.١ ألف متر مربع وإزالة واسترداد عدد ١١١ حالة تعدى بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة ١٤٦٦ فدان وإزالة عدد ٣٤٢ متغير مكانى غير قانونى بالبناء بمساحة ٣٧.٥ ألف متر مربع وإزالة عدد ٩ متغير مكانى غير قانونى بالزراعة بمساحة ٠.٥ فدان وإزالة عدد ٥٨٩ حالة تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية بمساحة ٤٢ فدان .

التصدي بكل حسم مع أي مخالفة للبناء

وشددت وزيرة التنمية المحلية ، على حرص الدولة على التصدي بكل حسم مع أي مخالفة للبناء المخالف أو التعدي على الأراضى الزراعية وأملاك وأراضى الدولة في جميع المحافظات وعدم الحفاظ وحماية الرقعة الزراعية وعدم التهاون مع أى مخالفة تغيير طبيعة الأرض وتبويرها والبناء عليها.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أهمية إلتزام جميع المحافظات بتحقيق المستهدفات التي تم وضعها قبل إنطلاق الموجة ال٢٨ والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتذليل أي معوقات وتضافر كافة الجهود في هذا الشأن .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن تنفيذ الموجة الحالية يأتي في إطار تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين ، ومنع عودة التعديات مرة أخرى أو أي تعد جديد مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.