قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف نظم القانون حق المتضررين من قرارات الحبس الاحتياطي في الحصول على تعويض؟
أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. سعر الدواجن والبيض اليوم الإثنين
دعاء الفجر آخر يوم من شهر رجب.. اجعله ختام مسك بأفضل الدعوات
لمحبي الـ بيك أب.. ماذا تقدم JMC فيجاس 2026 الجديدة؟
الدينار يرتفع .. أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين
صحيفة: إدارة ترامب تدرس منح اللجوء لليهود البريطانيين
أزمة استخباراتية بدولة الاحتلال.. الكشف عن شبكات تجسس داخل الجيش والمتشددين
ضوابط صارمة لترخيص الشركات وحماية العملاء وفقا لقانون التمويل الاستهلاكي
دعاء آخر ليلة في شهر رجب.. كلمات تجلب لك الفرج القريب
الجارديان: بيع جرينلاند لواشنطن يحمل رسالة مدمرة لأوكرانيا
السعودية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا واندماج قسد بمؤسسات الدولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

هل يمكن شرب القهوة حال وجود مشكلة في الكلى؟.. اعرف الحقيقة

القهوة
القهوة
هاجر هانئ

يمكن للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى تناول القهوة باعتدال وبشكل آمن، بل وقد تُساهم في دعم صحة الكلى. تُشير الأبحاث إلى أنها لا تزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، ولكن الإفراط في تناولها قد يؤثر على ضغط الدم أو يُسبب حصى الكلى. ينصح الخبراء بتقليل عدد أكواب القهوة، وتجنب إضافات الحليب، وحساب كمية السوائل المتناولة، واختيار القهوة منزوعة الكافيين إذا كان الكافيين يُسبب مشاكل.

القهوة من أكثر المشروبات شعبيةً وانتشارًا في العالم. فبينما يشربها الكثيرون للاستيقاظ والشعور بالانتعاش، يشربها عددٌ كبيرٌ منهم لتسهيل حركة الأمعاء صباحًا. فهي لا تمنح الطاقة فحسب، بل لها فوائد صحية أخرى عديدة، منها الحفاظ على صحة الكبد من السموم، وتنظيم صحة القلب، وحتى تعزيز عملية الأيض. ومع ذلك، تبقى التساؤلات قائمةً حول مدى تأثيرها على صحة الكلى.

بحسب الدراسات، في حين لا يبدو أن القهوة تزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى، إلا أنها قد تؤثر على ضغط الدم لدى بعض الأشخاص، وكذلك لدى أولئك الذين يعانون من حصى الكلى.

هل القهوة ضارة بالكلى؟

أظهرت الأبحاث أن القهوة لا تُلحق ضرراً بالكلى ولا تُسبب أي نوع من أمراض الكلى المزمنة. بل على العكس، هناك فوائد عديدة لتناول القهوة بانتظام وبكميات معتدلة. فبحسب الأطباء، لا يُحسّن الكافيين الموجود في القهوة مستويات الطاقة والتمثيل الغذائي فحسب، بل يُساعد أيضاً في حرق الدهون. كما أن احتواء القهوة على نسبة عالية من البوليفينولات - وهي نوع من مضادات الأكسدة المرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بأمراض مثل السرطان وأمراض القلب - يجعلها مفيدة للكلى أيضاً.

ومع ذلك، يجب اتخاذ بعض الاحتياطات، مثل شرب كميات معتدلة من القهوة والحد من تناولها إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو أي مرض في الكلى أو حصى.

للقهوة تأثير وقائي على وظائف الكلى، حيث خلصت الدراسات إلى أن أولئك الذين يشربون أي كمية من القهوة يوميًا لديهم خطر أقل بنسبة 15 في المائة تقريبًا للإصابة بأمراض الكلى.

أشارت بعض الدراسات إلى عدم وجود ارتباط بين استهلاك القهوة وزيادة خطر الإصابة بأمراض الكلى لدى الرجال. مع ذلك، وجدت دراسة أجريت على كبار السن الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي أن تناول أكثر من كوبين من القهوة المحتوية على الكافيين يوميًا يؤدي إلى تراجع وظائف الكلى.

بحسب الخبراء، فإن الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، كالموز والبطاطا الحلوة والسبانخ والطماطم والأفوكادو والبرتقال، قد يُرهق الكلى لدى مرضى الكلى المزمن. أما القهوة، فهي خيار آمن تماماً عند تناولها باعتدال، لأنها من الأطعمة قليلة البوتاسيوم.

تجنب تناول هذه الأطعمة مع القهوة

هل يزيد تناول القهوة من خطر الإصابة بحصى الكلى أو السرطان؟

تُعدّ حصى الأوكسالات من أكثر أنواع حصى الكلى شيوعًا، ويقول الأطباء إنّ أحد المصادر الرئيسية للأوكسالات في النظام الغذائي هو القهوة. لذا، إذا كنت تعاني من حصى الكلى - وخاصةً حصى أوكسالات الكالسيوم - فقد تُشكّل القهوة عامل خطر محتمل.

فيما يتعلق بسرطان الكلى، فإن الأدلة متضاربة، إذ تشير الدراسات إلى انخفاض خطر الإصابة بسرطان الخلايا الكلوية مع استهلاك القهوة. بينما يزيد استهلاك القهوة منزوعة الكافيين من خطر الإصابة بنوع فرعي من سرطان الخلايا الكلوية الصافية، وهو نوع محدد من سرطان الكلى.

كيف تستمتع بقهوتك بأمان إذا كنت تعاني من أمراض الكلى؟

لا يعني التعايش مع مرض الكلى التوقف التام عن شرب القهوة. إليك بعض الطرق الآمنة للاستمتاع بالقهوة:

بحسب الدراسات، فإن تناول أقل من 3 إلى 4 أكواب من القهوة يومياً لا يضر.

تجنب الحليب

من الأفضل تناول القهوة السوداء لأن الحليب يحتوي على الفوسفور والبوتاسيوم، والتي قد لا تتمكن كليتاك من تصفيتها.

احسب القهوة ضمن كمية السوائل المسموح بها

عند الإصابة بمرض الكلى، قد لا تتمكن الكليتان من تصفية كمية كافية من السوائل الزائدة من الجسم. لذا، قد تحتاج إلى الحد من شرب القهوة أو تجنبها تمامًا إذا كانت تسبب تراكم السوائل الزائدة.

اختر مشروبات بديلة

إذا كان الكافيين يؤثر على ضغط دمك، فاستبدله بالقهوة منزوعة الكافيين أو الشاي الأسود أو الشاي الأخضر.

المصدر: timesnownews

القهوة أمراض الكلى حصى الكلى القهوة منزوعة الكافيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهائي أمم إفريقيا 2025

ببلاش.. القنوات المفتوحة لنقل نهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

المغرب والسنغال

بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

المتهم بقتل الأطفال

كنت عاوز أحرق قلبه بأي طريقه.. اعترافات المتهم بقـ.تل أطفال المنوفية

سعر الذهب

400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 .. تفاصيل وصور

إنستاباي

إنستاباي يطلق خدمة جديدة لملايين العملاء في 2026.. كيف تستخدمها؟

محمد صلاح

صلاح يتولى الأمر.. ملف مزدوجي الجنسية يدعم منتخب مصر في المونديال

اجازة

موعد إجازة 25 يناير| قرار عاجل من مجلس الوزراء.. تفاصيل

ترشيحاتنا

محمول

TECNO تكشف عن أنحف هاتف بشاشة منحنية ثلاثية الأبعاد

كيا سيلتوس الجيل الجديد

المواصفات الكاملة لسيارة كيا سيلتوس 2026 الجيل الثاني.. صور

AMD 

AMD تركز على بطاقة RX 9070 XT لمواجهة أزمة ارتفاع تكاليف الذاكرة

بالصور

محافظ الشرقية..انتفاضة تنفيذية لإزالة الإشغالات واستعادة المظهر الحضاري لمدن المحافظة

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

في اليوم السادس للمرحلة الأولى من الموجة الـ"28"..إزالة 9 حالات تعدي بناء مخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بتكلفة 30 مليون جنيه.. افتتاح أقسام العمليات الجراحية والعظام والأطفال بمستشفى السعديين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد انبساط .. لاروسي تتعاون مجددًا مع محمد قماح في أغنية «أنا نجمة»

لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح

فيديو

بوستر مسلسل بطل العالم

إطلاق أغنية «مش بتغير» تتر مسلسل بطل العالم بالتزامن مع عرض أولى حلقاته اليوم حصريًا على يانغو بلاي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد