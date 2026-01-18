هذه العادة البسيطة قبل النوم قد تكون مفتاح استرخائك اليومي

قال محمد زكي عيد، الباحث بقسم بحوث تكنولوجيا الألبان بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني، إن شرب اللبن الدافئ قبل النوم ليس مجرد عادة قديمة، بل له أساس علمي حقيقي.

مكونات منتجات الألبان

وأوضح" عيد" خلال تصريحات ل"صدي البلد " أن منتجات الألبان تحتوي على مكونات فعالة تساعد على تحسين النوم، أبرزها: التربتوفان الذي يتحول داخل الجسم إلى السيروتونين والميلاتونين، والببتيدات النشطة بيولوجياً التي تساهم في الاسترخاء، بالإضافة إلى المعادن المهدئة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم.

وأشار إلى أن الألبان تعمل على النوم بطريقتين: نفسياً عبر الطقس المهدئ لشرب اللبن، وفسيولوجياً عن طريق تنظيم درجة حرارة الجسم والشعور بالامتلاء المعتدل قبل النوم.

وأضاف " الباحث بقسم بحوث تكنولوجيا الألبان بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني" أن الزبادي له ميزة إضافية لاحتوائه على البروبيوتيك التي تحسن صحة الأمعاء وترتبط بجودة النوم، مؤكداً أن كوب واحد قبل النوم بـ30-60 دقيقة يكفي للحصول على الفوائد.

ونبه عيد إلى أهمية مراعاة الحالات الخاصة مثل عدم تحمل اللاكتوز أو حساسية بروتين الحليب، مؤكداً أن الألبان ليست "حل سحري" للأرق، لكنها جزء من طقس نوم صحي ومتوازن.

نصائح عملية لتحسين النوم باستخدام الألبان

التوقيت المثالي: قبل النوم بـ 30-60 دقيقة لتجنب شعور الامتلاء.

التركيبات المحسنة:

اللبن مع العسل: الكربوهيدرات تساعد على نقل التربتوفان إلى الدماغ.

اللبن مع الكركم أو القرفة: مضادات أكسدة وتأثير مهدئ إضافي.

اللبن مع اللوز المطحون: يزيد الميلاتونين والمغنيسيوم.

الكمية المناسبة: كوب واحد (240 مل) يكفي للحصول على الفوائد دون إزعاج الجهاز الهضمي.