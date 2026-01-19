قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسامة نبيه: ندمت على تصريحاتي بعد كأس العالم للشباب
وولينج الصينية تقدم سيارة Xingguang 560 بهذا السعر
مكافأة 10 ملايين دولار لمنتخب السنغال بعد التتويج بكأس أمم أفريقيا
مدرب السنغال يعتذر: لحظة غضب دفعتني لطلب خروج اللاعبين
أزمة جرينلاند تتصاعد.. برلين تلوح برفع إيجار القواعد الأمريكية ردا على الرسوم الجمركية
تعدي بالألفاظ وانسحاب المدرب.. خناقة في المؤتمر الصحفي بعد نهائي أمم أفريقيا
سماع الشهود في محاكمة 11 متهما بـ«خلية التهريب».. اليوم
خلال الـ18 شهرا الماضية.. التضامن: إغلاق أكثر من 80 دار رعاية مخالفة
وليد الراكركي: أعد جماهير المغرب بتحقيق المركز الرابع في كأس العالم
ساديو ماني يكشف الكواليس: أنا من أقنعت الفريق بالعودة والقتال حتى النهاية
ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم قطارين فائقي السرعة في إسبانيا إلى 21 قتيلا.. صور
10 إجراءات عاجلة لحماية المزارعين من مخاطر التغيرات المناخية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

خلال الـ18 شهرا الماضية.. التضامن: إغلاق أكثر من 80 دار رعاية مخالفة

وزارة التضامن الإجتماعي
وزارة التضامن الإجتماعي
محمود محسن

أكد الدكتور محمد العقبي متحدث وزارة التضامن، أن وزارة التضامن الاجتماعي تولي اهتمامًا بالغًا بدور الرعاية، مشيرًا إلى أنه  هناك حملات تفتيش مفاجئ على دور الرعاية، لرصد أي مخالفات تتم، إضافة إلى تلقي البلاغات عبر الخطوط الساخنة.

وقال محمد العقبي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ألحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه تم خلال الـ18 شهرًا الماضية إغلاق أكثر من 80 دار رعاية مخالفة، وهو ما يعكس جدية الوزارة في التعامل مع أي تجاوزات وحماية الأبناء من أي استغلال.

أن عناصر التدخل السريع والضبطية القضائية بالوزارة تمكنوا من ضبط دار أيتام تبين وجود أربعة من الأبناء تجاوزت أعمارهم 18 عامًا، ويخضعون لما يُعرف بالرقابة اللاحقة، إلا أنهم لم يكونوا متواجدين داخل الدار،  وبمراجعة المستندات تبين عدم وجود أي أوراق أو عقود قانونية تثبت الكفالة، وأن إقامة الأبناء كانت بشكل غير شرعي وغير قانوني، وبإحالة الواقعة إلى النيابة العامة، جرى فتح تحقيق موسع شمل التحريات واستجواب جميع أطراف الواقعة، ما كشف عن وجود شبكة استغلال منظم.

الدكتور محمد العقبي وزارة التضامن دور الرعاية الخطوط الساخنة دار رعاية

نهائي أمم إفريقيا 2025

ببلاش.. القنوات المفتوحة لنقل نهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

المغرب والسنغال

بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

سعر الذهب

400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21

المتهم بقتل الأطفال

كنت عاوز أحرق قلبه بأي طريقه.. اعترافات المتهم بقـ.تل أطفال المنوفية

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 .. تفاصيل وصور

إنستاباي

إنستاباي يطلق خدمة جديدة لملايين العملاء في 2026.. كيف تستخدمها؟

محمد صلاح

صلاح يتولى الأمر.. ملف مزدوجي الجنسية يدعم منتخب مصر في المونديال

اجازة

موعد إجازة 25 يناير| قرار عاجل من مجلس الوزراء.. تفاصيل

وكيل الأزهر

الضويني يهنئ الفائزين في "الأسبوع العربي للبرمجة": إنجاز يعكس تميز طلاب الأزهر

الزواج

الفتوى بالأزهر: الرجل ملزم بإخبار زوجته بزواجه من ثانية

ارتداء الحجاب

كيف أنصح صديقاتي بارتداء الحجاب؟.. أمين الإفتاء يجيب

محافظ الشرقية..انتفاضة تنفيذية لإزالة الإشغالات واستعادة المظهر الحضاري لمدن المحافظة

في اليوم السادس للمرحلة الأولى من الموجة الـ"28"..إزالة 9 حالات تعدي بناء مخالف بالشرقية

بتكلفة 30 مليون جنيه.. افتتاح أقسام العمليات الجراحية والعظام والأطفال بمستشفى السعديين

بعد انبساط .. لاروسي تتعاون مجددًا مع محمد قماح في أغنية «أنا نجمة»

بوستر مسلسل بطل العالم

إطلاق أغنية «مش بتغير» تتر مسلسل بطل العالم بالتزامن مع عرض أولى حلقاته اليوم حصريًا على يانغو بلاي

استغاثة مخرج شهير

ربطوا والدته 10 ساعات على السرير.. استغاثة مخرج تشعل الغضب ضد مستشفى بالمهندسين

وفاة الفنان بشير محمود

له أعمال خالدة.. رحيل الفنان محمود بشير بعد معاناة مع المرض

ارتبط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

حقيقة ارتباط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

