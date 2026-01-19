خلال الـ18 شهرا الماضية.. التضامن: إغلاق أكثر من 80 دار رعاية مخالفة

أكد الدكتور محمد العقبي متحدث وزارة التضامن، أن وزارة التضامن الاجتماعي تولي اهتمامًا بالغًا بدور الرعاية، مشيرًا إلى أنه هناك حملات تفتيش مفاجئ على دور الرعاية، لرصد أي مخالفات تتم، إضافة إلى تلقي البلاغات عبر الخطوط الساخنة.

وقال محمد العقبي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ألحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه تم خلال الـ18 شهرًا الماضية إغلاق أكثر من 80 دار رعاية مخالفة، وهو ما يعكس جدية الوزارة في التعامل مع أي تجاوزات وحماية الأبناء من أي استغلال.

أن عناصر التدخل السريع والضبطية القضائية بالوزارة تمكنوا من ضبط دار أيتام تبين وجود أربعة من الأبناء تجاوزت أعمارهم 18 عامًا، ويخضعون لما يُعرف بالرقابة اللاحقة، إلا أنهم لم يكونوا متواجدين داخل الدار، وبمراجعة المستندات تبين عدم وجود أي أوراق أو عقود قانونية تثبت الكفالة، وأن إقامة الأبناء كانت بشكل غير شرعي وغير قانوني، وبإحالة الواقعة إلى النيابة العامة، جرى فتح تحقيق موسع شمل التحريات واستجواب جميع أطراف الواقعة، ما كشف عن وجود شبكة استغلال منظم.