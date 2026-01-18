فريد زهران: المناخ السياسي الحالي مدعوم بتدخل الرئيس السيسي

أكد فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن انتخابات عام 2025 جرت في أجواء أفضل بصورة ملحوظة مقارنة بانتخابات 2020، معربًا عن أمله في أن تفتح هذه المرحلة المجال أمام برلمان أكثر استقلالية وقدرة على الاضطلاع بمسؤولياته الدستورية دون ضغوط.

وقال فريد زهران، خلال لقاء له لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن المناخ السياسي الحالي، مدعومًا بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أتاح للسلطة التشريعية فرصة العمل بحرية أكبر بعيدًا عن أي توجيهات مباشرة، بما يعزز من مبدأ الفصل بين السلطات ويمنح البرلمان دورًا حقيقيًا في صناعة القرار.

وأوضح أن الدور الحقيقي للنائب البرلماني يتجاوز مجرد إقرار القوانين، ليشمل متابعة أداء الحكومة ومحاسبتها بجدية، فضلًا عن تمثيل مصالح المواطنين والدفاع عن قضاياهم، والمشاركة الفاعلة في العمل الحزبي والسياسي داخل المجلس، بما يسهم في إحياء الحياة النيابية وتعزيز ثقة الشارع في البرلمان.