بطارية خارقة وتصميم نحيف ..إليك أهم مواصفات هاتف Realme P4 Power



إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك انتظار هاتف ريدمي الجديد فمن المتوقع أن تُطلق شركة ريلمي قريبًا هاتف Realme P4 Power المزود ببطارية ضخمة سعتها 10000 مللي أمبير. وقد كشفت التقارير أن الجهاز يحمل رقم الطراز RMX5107 وقد ظهر الجهاز نفسه الآن على منصة Geekbench، كاشفًا عن بعض مواصفاته الرئيسية.

هاتف Realme P4

ظهر هاتف Realme P4 Power على منصة Geekbench مزودًا بمعالج Dimensity 7400 وقد تم الكشف عن مواصفات المعالج المركزي ووحدة معالجة الرسومات من خلال البيانات الوصفية

أما بالنسبة للرسومات، فهي مزودة بمعالج رسوميات Mali-G615 MC2.

يكشف إدراج Geekbench أيضًا أن الجهاز مزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 12 جيجابايت ويعمل بنظام Android 16، والذي من المحتمل أن يكون مزودًا بواجهة Realme UI 7.

هاتف Realme P4

ميزات هاتف Realme P4

قد أكدت العلامة التجارية بالفعل أن الهاتف سيحصل على تحديثات نظام التشغيل Android لمدة ثلاث سنوات وتحديثات أمنية لمدة أربع سنوات.

في اختبار Geekbench 6.5، سجل هاتف Realme P4 Power 1075 نقطة في اختبار النواة الواحدة و2919 نقطة في اختبار النوى المتعددة. تتوافق هذه النتائج مع ما يُلاحظ عادةً في الهواتف الذكية المزودة بمعالج D7400.

بحسب تقارير أخرى، سيأتي هاتف P4 Power بشاشة AMOLED منحنية رباعياً بمعدل تحديث 144 هرتز ودقة 1.5K. ومن المتوقع أيضاً أن يدعم الشحن السلكي بقوة 80 واط، والشحن العكسي بقوة 27 واط، والشحن المباشر. وسيأتي الهاتف بسعة تخزين 256 جيجابايت، وبألوان متعددة كالبرتقالي والفضي والأزرق . وعلى الرغم من بطاريته الضخمة، يُتوقع أن يبلغ وزنه حوالي 218 غراماً.