تفاصيل نتائج الأسبوع الأول من الموجة الـ 28 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمحافظات
أحيانًا يمكن أن تنفعل بشدة..مدرب السنغال يكشف تفاصيل تهديده بالانسحاب أمام المغرب
ماذا كنت لتفعل.. كلود لوروا يكشف تفاصيل حديثه مع ماني أثناء انسحاب السنغال
ماذا كان يقول الرسول عند دخول شهر شعبان؟.. 13 كلمة تطرح البركة
حكم الأكل من الصيد بالبندقية.. الإفتاء تجيب
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الإثنين
إزالة 5012 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
14 دقيقة هزت القارة السمراء .. كيف أنقذ ماني نهائي أفريقيا بين السنغال والمغرب؟
نشر فيديو عملية سرقة متحف اللوفر.. السطو استغرق 4 دقائق تحت أنظار الأمن العاجزين
شعبان يبدأ الليلة.. اغتنمه بـ عمل واحد يفتح لك الأبواب ويغفر ذنوبك
"الزراعة" تطلق 5 قوافل بيطرية مجانية ببني سويف وتفحص 1600 رأس ماشية لدعم صغار المربين
ديني

على جمعة يكشف عن قاعدة دينية تنقذ المجتمع من الفتن وتنشر الأخلاق الفاضلة..تعرف عليها وطبقها

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

كشف الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية على فيس بوك عن قاعدة دينية عظيمة تنقذ المجتمع من الفتن وتنشر الأخلاق الفاضلة.

وقال إن الله عز وجل لم يُطلعِ عباده على ما في قلوب بعضِهم بعضًا؛ فليس من سنته سبحانه وتعالى أن تنكشف القلوب للناس. ومن أطلعه اللهُ من الأنبياء على شيءٍ من أحوال عباده الباطنة، فإنه لم يأمره أن يعمل بذلك، بل أمره بالعمل بالظاهر؛ ولذلك أبى رسولُ الله ﷺ أن يقتلَ مَن عَلِم أن في قلبه نفاقًا، وقال: «إني لم أُؤمَرْ أن أَنْقُبَ عن قلوب الناس، ولا أَشُقَّ بطونهم» (مسلم). 

وتابع: ووجَّه ﷺ أصحابه رضي الله عنهم إلى معاملة الغير بما يظهر من حاله، وعدم العمل بالظن والقرائن غير الجازمة الدالة على باطنٍ مخالفٍ للظاهر.

وعن أُسامةَ بنِ زيدٍ رضي الله عنه قال: بعثنا رسولُ الله ﷺ في سريةٍ، فأدركتُ رجلًا فقال: «لا إله إلا الله»، فطعنته فوقع، فوقع في نفسي من ذلك، فذكرتُه للنبي ﷺ، فقال رسولُ الله ﷺ: «أقال: لا إله إلا الله وقتلتَه؟» قلت: يا رسولَ الله، إنما قالها خوفًا من السلاح. قال: «أفلا شققتَ عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟» (مسلم).

وبين بناء على ذلك انه وجب على المسلمين العملُ بالظاهر، والتثبتُ من الحقيقة؛ فلا تكون أحكامُهم مبنيةً على ظنونٍ وأوهامٍ، أو دعاوى لا يملكون عليها بيِّنات. وهذا من رحمة الله وتيسيره على عباده، ومن باب تكليفهم بما يطيقون ويستطيعون.

وإن الحكمَ بخلاف الظاهر اعتمادًا على الظن؛ وقد قال تعالى: ﴿وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۚ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ (يونس: 36). ومحاولةُ الكشف عن الباطن ضربٌ من التجسس؛ وقد قال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ (الحجرات: 12).

قاعدة دينية تنقذ المجتمع من الفتن وتنشر الأخلاق الفاضلة

ونوه ان بذلك تعلم أن قاعدة الحكم بالظاهر قاعدة عظيمة؛ لو وعاها المسلمون وعملوا بها في جميع الميادين: في الحكم بين الناس، وفي الحكم عليهم، وفي تقويم أعمالهم؛ لأثر ذلك أكبر الأثر في استقامة المجتمع بإزالة البغضاء ونشر الأخلاق الفاضلة. ولكن من الناس من يحسب أنه ذكيٌّ، ومن ذوي البصائر النافذة التي تخترق القلوب فتستخرج ما فيها، وتقرأ الغيب في ملامح الوجوه!

وأضاف: ولا يعترض هنا معترضٌ بأن الفراسة والتوسم حقٌّ؛ لأننا نقول: إن الفراسة أهلها من الذين نوَّر الله قلوبهم بالعلم والإيمان، وهي مع ذلك لا يجوز الحكم بها؛ لأن صاحب الفراسة مهما علا شأنه فلن يبلغ رتبة النبي ﷺ الذي كان يقضي ويحكم بالظاهر. قال الإمام النووي رحمه الله: «القاعدةُ المعروفة في الفقه والأصول: أن الأحكام يُعمل فيها بالظاهر، والله يتولى السرائر». وقال ابن حجر العسقلاني رحمه الله: «وكلهم أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر، والله يتولى السرائر».

الحكم بالظاهر ترك السرائر هلا شققت عن قلبه النبي الصحابة

