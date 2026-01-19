مى عمر تثير التساؤلات حول خصرها المنحوت على السوشيال ميديا

تصدرت الفنانة مى عمر، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد نشرها عده صور بإطلالتها الجريئة وملفته من حفل joy awards.



تفاصيل إطلالة مى عمر فى حفل joy awards



وحصدت إطلالة مى عمر إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمال مى عمر ورشاقتها.





وظهرت مى بفستان من ابيضّ مطرز كشف عن خصرها المنحوت و قوامها الممشوق من تصميم سارة مراد.





وتعد الفنانة مى عمر ، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.



كما تميل، إلى ترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.





ومن الناحية الجمالية، تعتمد في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.