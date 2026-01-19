السفارة السعودية في تايلاند تنقل مواطنا من بانكوك لتلقي العلاج في المملكة

أعلنت السفارة السعودية في تايلاند نقل مواطن بواسطة طائرة الإخلاء الطبي من بانكوك إلى السعودية لاستكمال العلاج في أرض الوطن .

و قالت السفارة: "إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة يحفظها الله وبمتابعة من وزارة الخارجية ممثلة بالسفارة والتنسيق مع إدارة الإخلاء الطبي الجوي بوزارة الدفاع. جرى اليوم نقل مواطن بطائرة الإخلاء الطبي من مدينة بانكوك إلى المملكة العربية السعودية لاستكمال العلاج في ارض الوطن. مع تمنياتنا له بالشفاء".

و في سياق آخر، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة باتفاق وقف إطلاق النار واندماج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بكامل مؤسساتها المدنية والعسكرية ضمن إطار الدولة السورية، مشيدة بالجهود التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى هذا الاتفاق.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن المملكة تأمل أن يسهم الاتفاق في تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا، ودعم مسار بناء مؤسسات الدولة وتطبيق القانون، بما يلبي تطلعات الشعب السوري نحو التنمية والازدهار.