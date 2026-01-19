زلزال بقوة 6 ريختر يضرب كشمير الهندية

تعرض شمال غرب إقليم كشمير، في المنطقة الخاضعة للإدارة الهندية، لزلزال بقوة 6 ريختر، اليوم الاثنين، و ذلك بحسب ما أفاد به المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.

وأكد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل (EMSC) في بيان عاجل له، أن الهزة الأرضية وقعت في تمام الساعة 0621 بتوقيت غرينتش، موضحا أن مركز الزلزال كان على عمق 35 كيلومترا تحت سطح الأرض.

ويصنف هذا العمق على أنه "متوسط"، وهو ما قد يساعد في تقليل حدة الدمار السطحي مقارنة بالزلازل الضحلة جدا، إلا أنه يسمح بانتشار الموجات الزلزالية لمسافات أوسع، مما يجعل الشعور بالهزة يمتد إلى مناطق وولايات مجاورة.