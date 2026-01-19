ترامب: الدنمارك لم تتمكن من إبعاد التهديد الروسي عن جرينلاند

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الدنمارك لم تتمكن ‌من فعل أي شيء ⁠لإبعاد التهديد الروسي عن جزيرة جرينلاند، ‌مضيفا: "​حان الوقت لذلك الآن، وسيتم".

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال": "لطالما أخبر حلف الناتو الدنمارك على مدار 20 عاما أنه عليكم إبعاد التهديد الروسي عن جرينلاند. لسوء الحظ لم تتمكن الدنمارك من فعل أي شيء حيال ذلك. لقد حان الوقت الآن، وسيحدث ذلك".

و في وقت سابق، كشفت مصادر حكومية كندية رفيعة المستوى أن السلطات في أوتاوا تدرس إرسال وحدات عسكرية صغيرة إلى جرينلاند للمشاركة في مناورات عسكرية مشتركة تنظمها دول حلف شمال الأطلسي بقيادة الدنمارك.

وذكرت صحيفة "غلوب آند ميل" الكندية أن "القوات الكندية قد تتحرك إلى الجزيرة هذا الأسبوع"، في حال صادق رئيس الوزراء جاستن ترودو على الخطة، مؤكدة أن القرار يبدو "حتمياً رغم عدم تحديد موعد رسمي بعد".

ويأتي هذا التحرك في سياق موجة تعزيزات عسكرية أوروبية تشمل السويد وهولندا والنرويج وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وفنلندا، التي أعلنت جميعها عن إرسال قوات إلى جرينلاند للمشاركة في تدريبات الناتو، بالتوازي مع تعزيز الدنمارك وجودها العسكري في الجزيرة وزيادة وتيرة المناورات.

و ذلك تصديا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي صرح مرارا و تكرارا بضم الجزيرة، وإعلانه فرض رسوم جمركية على ثماني دول أوروبية تشمل معظم المشاركين في التدريبات، في محاولة للضغط على الاتحاد الأوروبي للتفاوض على صفقة شراء جرينلاند.