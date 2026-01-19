قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نصائح هامة من الداخلية لقائدي السيارات على الطرق
قافلة "زاد العزة" الـ 119 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
مصرع سيدة وإصابة 5 آخرين في تصادم ميكروباص مع ملاكي بطريق القصير مرسي علم
عمرو أديب: أمي كانت بتشوفني فاشل وكان نفسي تشوفني وأنا بستلم جائزة
قوة السوشيال ميديا.. كيف أنقذ بث مباشر "شقيق ميادة" من التعـ.ـذيب وأدخله مستشفى العباسية؟
أذكار الصباح.. ابدأ يومك ببركة اللهم بك أصبحنا
زلزال بقوة 6 ريختر يضرب كشمير الهندية
تفاصيل نتائج الأسبوع الأول من الموجة الـ 28 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمحافظات
أحيانًا يمكن أن تنفعل بشدة..مدرب السنغال يكشف تفاصيل تهديده بالانسحاب أمام المغرب
ماذا كنت لتفعل.. كلود لوروا يكشف تفاصيل حديثه مع ماني أثناء انسحاب السنغال
ماذا كان يقول الرسول عند دخول شهر شعبان؟.. 13 كلمة تطرح البركة
حكم الأكل من الصيد بالبندقية.. الإفتاء تجيب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ترامب: الدنمارك لم تتمكن من إبعاد التهديد الروسي عن جرينلاند

دونالد ترامب
دونالد ترامب
هاجر رزق

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الدنمارك لم تتمكن ‌من فعل أي شيء ⁠لإبعاد التهديد الروسي عن  جزيرة جرينلاند، ‌مضيفا: "​حان الوقت لذلك الآن، وسيتم".

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال": "لطالما أخبر حلف الناتو الدنمارك على مدار 20 عاما أنه عليكم إبعاد التهديد الروسي عن جرينلاند. لسوء الحظ لم تتمكن الدنمارك من فعل أي شيء حيال ذلك. لقد حان الوقت الآن، وسيحدث ذلك".

و في وقت سابق، كشفت مصادر حكومية كندية رفيعة المستوى أن السلطات في أوتاوا تدرس إرسال وحدات عسكرية صغيرة إلى جرينلاند للمشاركة في مناورات عسكرية مشتركة تنظمها دول حلف شمال الأطلسي بقيادة الدنمارك.

وذكرت صحيفة "غلوب آند ميل" الكندية أن "القوات الكندية قد تتحرك إلى الجزيرة هذا الأسبوع"، في حال صادق رئيس الوزراء جاستن ترودو على الخطة، مؤكدة أن القرار يبدو "حتمياً رغم عدم تحديد موعد رسمي بعد".

ويأتي هذا التحرك في سياق موجة تعزيزات عسكرية أوروبية تشمل السويد وهولندا والنرويج وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وفنلندا، التي أعلنت جميعها عن إرسال قوات إلى جرينلاند للمشاركة في تدريبات الناتو، بالتوازي مع تعزيز الدنمارك وجودها العسكري في الجزيرة وزيادة وتيرة المناورات.

و ذلك تصديا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي صرح  مرارا و تكرارا بضم الجزيرة، وإعلانه فرض رسوم جمركية على ثماني دول أوروبية تشمل معظم المشاركين في التدريبات، في محاولة للضغط على الاتحاد الأوروبي للتفاوض على صفقة شراء جرينلاند.

