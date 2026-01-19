قبل تطبيق إجراءات مضادة ضد أمريكا.. أوروبا تسعى لحل دبلوماسي لقضية جرينلاند

أفادت مصادر مطلعة بأن الاتحاد الأوروبي سيحاول إيجاد حل دبلوماسي لقضية جرينلاند، قبل تطبيق إجراءات مضادة ضد الولايات المتحدة، بحسب وكالة "بلومبيرج".

وأوضحت الوكالة أن "الاتحاد الأوروبي يدرس أيضا إجراءات مضادة إضافية بخلاف الرسوم الجمركية، لكنه سيحاول أولا إيجاد حل دبلوماسي".

فرض رسوم جمركية على الولايات المتحدة

وكانت "صحيفة فاينانشال تايمز قد ذكرت أن دول الاتحاد الأوروبي تدرس إمكانية فرض رسوم جمركية على الولايات المتحدة بقيمة 93 مليار يورو، على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بسبب غرينلاند.

من جانبها، نقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد لا يخطط حاليا لتطبيق إجراءات مضادة ضد الولايات المتحدة.

وأعلن ترامب يوم السبت عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% في فبراير على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفنلندا، على أن ترتفع لاحقا إلى 25%، وتبقى سارية حتى إبرام صفقة لشراء الولايات المتحدة لجرينلاند.