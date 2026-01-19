شهادات مزورة.. القبض على شخص يدير كيانا تعليميا وهميا بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالجيزة للنصب والإحتيال على المواطنين.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية فى عدد من المجالات التعليمية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول ، وبحوزته (عدد من الشهادات والإستمارات والنماذج منسوب صدورها للكيان – دفاتر إيصالات نقدية) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه نشاطه الإجرامى بالإشتراك مع مالك الكيان.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

