انتحلا صفة موظفي حدمة عملاء.. القبض على شخصين نصبا على مواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالمنيا لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين والتحصل على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام شخصين مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إنتحالهما صفة موظفين خدمة عملاء بأحد البنوك ومطالبتهم بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بهم لتحديث بياناتهم البنكية وإيهامهم بقدرتهما على مساعدتهم فى الحصول على قروض أو منح أو مساعدات مالية وتمكنهما بموجب ذلك من الإستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما .

وضبط بحوزتهما (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى") وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه وإرتكابهما 11 واقعة بذات الأسلوب.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

