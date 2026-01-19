قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس بوتين يتلقى دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة
مشاهد قبيحة.. رئيس الفيفا يعلق على أحداث نهائي أمم أفريقيا 2025
بالأرقام| طفرة في خدمات التحسين الوراثي والرعاية البيطرية خلال ديسمبر
الهباش: لولا مصر لتمكن الاحتلال من تهجير الفلسطينيين
صبحي يهبط في الغردقة بـ«طائرة الجودو الأولمبي».. و365 مقاتلاً من 16 دولة يستعدون للمعركة
مجلس الشيوخ يوافق على حالات الإعفاء من الضريبة العقارية
الغردقة تعلن «الحرب البيطرية» على الكلاب الضالة.. 15 كلبًا في أولى حملات المدينة
تطور مهم في حفر الآبار الجوفية وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار بالطاقة الشمسية
وضع منهج جوهري جديد لصناعة الغزل والنسيج في مصر
مفتي الجمهورية يؤكد ضرورة ربط تطور المهن بالقيم الأخلاقية في عصر الذكاء الاصطناعي
شكرا لمصر .. مستشار الرئيس الفلسطيني ينقل ثلاث رسائل من شعبه
هؤلاء المتورطون | بيان عاجل من الكاف عن أحداث نهائي إفريقيا
محافظة الإسكندرية: استمرار صرف التعويضات المستحقة لأسر الشهداء والمصابين

أعلنت محافظة الإسكندرية عن استمرار صرف التعويضات المالية المستحقة للمستفيدين من أسر الشهداء والمصابين في العمليات الحربية السابقة، والذين لم يتم صرف التعويض لهم حتى تاريخه.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستمرارًا لجهود الدولة في تقديم أوجه الدعم والرعاية لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية.

وذكرت المحافظة في بيان اليوم الاثنين، أن الفئات المستحقة هي أسر الشهداء، والمصابون في العمليات الحربية، والمستفيدون الذين لم يتم صرف التعويض المادي لهم من قبل (لمرة واحدة).

وأشارت إلى أن المستندات المطلوبة تشمل نموذج 51 إصابة أو استشهاد، وصورة بطاقة وشهادة الوفاة للمستفيد من الشهيد أو المصاب كما هو مدرج بأعلام الوراثه، وإعلام وراثة للشهيد أو المصاب المتوفى، وشهادة وفاة (للمصابين - الشهداء)، وخطاب معتمد موضح به رقم الحساب البنكي (IBAN).

وطالبت بسرعة استكمال الملفات الخاصة بصرف التعويضات، مؤكدة اهمية سرعة التقدم بالمستندات المطلوبة لاستكمال الإجراءات في أقرب وقت ممكن، حرصًا على حصول المستحقين على حقوقهم كاملة.

