محافظة الإسكندرية: استمرار صرف التعويضات المستحقة لأسر الشهداء والمصابين

أعلنت محافظة الإسكندرية عن استمرار صرف التعويضات المالية المستحقة للمستفيدين من أسر الشهداء والمصابين في العمليات الحربية السابقة، والذين لم يتم صرف التعويض لهم حتى تاريخه.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستمرارًا لجهود الدولة في تقديم أوجه الدعم والرعاية لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية.

وذكرت المحافظة في بيان اليوم الاثنين، أن الفئات المستحقة هي أسر الشهداء، والمصابون في العمليات الحربية، والمستفيدون الذين لم يتم صرف التعويض المادي لهم من قبل (لمرة واحدة).

وأشارت إلى أن المستندات المطلوبة تشمل نموذج 51 إصابة أو استشهاد، وصورة بطاقة وشهادة الوفاة للمستفيد من الشهيد أو المصاب كما هو مدرج بأعلام الوراثه، وإعلام وراثة للشهيد أو المصاب المتوفى، وشهادة وفاة (للمصابين - الشهداء)، وخطاب معتمد موضح به رقم الحساب البنكي (IBAN).

وطالبت بسرعة استكمال الملفات الخاصة بصرف التعويضات، مؤكدة اهمية سرعة التقدم بالمستندات المطلوبة لاستكمال الإجراءات في أقرب وقت ممكن، حرصًا على حصول المستحقين على حقوقهم كاملة.