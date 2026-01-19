مجهولون يسرقوا 56 طنا من كابلات النحاس من قاعدة للقوات الجوية البريطانية

اقتحم مجهولون قاعدة للقوات الجوية البريطانية في مقاطعة كامبريدجشير شرق البلاد وسرقوا 56 طنا من كابلات النحاس.



و اقتحم اللصوص القاعدة التجسسية من أجل سرقة 56 طنا من بكرات كابلات النحاس، وقد استخدموا شاحنة ذات منصة مفتوحة ورافعة لرفع 16 بكرة من قاعدة القوات الجوية الملكية وايتون، بحسب ما أفادت به صحيفة Sun نقلا عن مصادر.

وكان وزن كل بكرة 3.5 طن، وتبلغ القيمة الإجمالية للكابلات النحاسية المسروقة نحو 400 ألف جنيه إسترليني (536 ألف دولار). وكانت البكرات موجودة على حافة المدرج، وفقا لما ذكرته الصحيفة.

ووفقا لمصدر، فقد قام اللصوص بعمل ثقب في السياج المحيط بالقاعدة، وأحضروا شاحنة إلى البكرات، وعندما تم تحميل البكرات بالكابلات، أصبح وزن الشاحنة أكبر من أن تخرج من نفس الطريق، فغادر المجرمون المنطقة بسهولة عبر المدخل الرئيسي، بحسب المصدر.

ويُلقي وزارة الدفاع البريطانية باللوم على المقاولين المسؤولين عن بناء "المركز التجسسي" المجاور للقاعدة، وليس على حراسها. ووفقا لمتحدث باسم وزارة الدفاع، فإن الوزارة تؤكد أن الشرطة تحقق في حادثة السرقة التي وقعت في موقع البناء المحاذي لقاعدة وايتون، ورفضت الوزارة تقديم أي تعليق إضافي حتى انتهاء التحقيق.

وتقع في قاعدة وايتون أيضا الاستخبارات الدفاعية البريطانية وخدمات الاستخبارات العسكرية للمملكة، وهو اتحاد عملياتي تم إنشاؤه في ديسمبر 2025 لتوحيد وحدات الاستخبارات في جميع فروع القوات.

