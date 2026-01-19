قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس بوتين يتلقى دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة
مشاهد قبيحة.. رئيس الفيفا يعلق على أحداث نهائي أمم أفريقيا 2025
بالأرقام| طفرة في خدمات التحسين الوراثي والرعاية البيطرية خلال ديسمبر
الهباش: لولا مصر لتمكن الاحتلال من تهجير الفلسطينيين
صبحي يهبط في الغردقة بـ«طائرة الجودو الأولمبي».. و365 مقاتلاً من 16 دولة يستعدون للمعركة
مجلس الشيوخ يوافق على حالات الإعفاء من الضريبة العقارية
الغردقة تعلن «الحرب البيطرية» على الكلاب الضالة.. 15 كلبًا في أولى حملات المدينة
تطور مهم في حفر الآبار الجوفية وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار بالطاقة الشمسية
وضع منهج جوهري جديد لصناعة الغزل والنسيج في مصر
مفتي الجمهورية يؤكد ضرورة ربط تطور المهن بالقيم الأخلاقية في عصر الذكاء الاصطناعي
شكرا لمصر .. مستشار الرئيس الفلسطيني ينقل ثلاث رسائل من شعبه
هؤلاء المتورطون | بيان عاجل من الكاف عن أحداث نهائي إفريقيا
أخبار العالم

مجهولون يسرقوا 56 طنا من كابلات النحاس من قاعدة للقوات الجوية البريطانية

اقتحم مجهولون قاعدة للقوات الجوية البريطانية في مقاطعة كامبريدجشير شرق البلاد وسرقوا 56 طنا
هاجر رزق

اقتحم مجهولون قاعدة للقوات الجوية البريطانية في مقاطعة كامبريدجشير شرق البلاد وسرقوا 56 طنا من كابلات النحاس.


و اقتحم اللصوص القاعدة التجسسية من أجل سرقة 56 طنا من بكرات كابلات النحاس، وقد استخدموا شاحنة ذات منصة مفتوحة ورافعة لرفع 16 بكرة من قاعدة القوات الجوية الملكية وايتون، بحسب ما أفادت به صحيفة Sun نقلا عن مصادر.

وكان وزن كل بكرة 3.5 طن، وتبلغ القيمة الإجمالية للكابلات النحاسية المسروقة نحو 400 ألف جنيه إسترليني (536 ألف دولار). وكانت البكرات موجودة على حافة المدرج، وفقا لما ذكرته الصحيفة.

ووفقا لمصدر، فقد قام اللصوص بعمل ثقب في السياج المحيط بالقاعدة، وأحضروا شاحنة إلى البكرات، وعندما تم تحميل البكرات بالكابلات، أصبح وزن الشاحنة أكبر من أن تخرج من نفس الطريق، فغادر المجرمون المنطقة بسهولة عبر المدخل الرئيسي، بحسب المصدر.

ويُلقي وزارة الدفاع البريطانية باللوم على المقاولين المسؤولين عن بناء "المركز التجسسي" المجاور للقاعدة، وليس على حراسها. ووفقا لمتحدث باسم وزارة الدفاع، فإن الوزارة تؤكد أن الشرطة تحقق في حادثة السرقة التي وقعت في موقع البناء المحاذي لقاعدة وايتون، ورفضت الوزارة تقديم أي تعليق إضافي حتى انتهاء التحقيق.

وتقع في قاعدة وايتون أيضا الاستخبارات الدفاعية البريطانية وخدمات الاستخبارات العسكرية للمملكة، وهو اتحاد عملياتي تم إنشاؤه في ديسمبر 2025 لتوحيد وحدات الاستخبارات في جميع فروع القوات.
 

كامبريدجشير كابلات النحاس مجهولون القاعدة التجسسية اللصوص

مايان السيد تخطف الأنظار بالقطيفة الأزرق من joy awards

سعره يقترب من 805 آلاف جنيه.. شاهد فستان يسرا الذهبي في Joy Award

فى عيد ميلادها.. 10 صور تبرز جمال وأنوثة مي عز الدين

مى عمر تثير التساؤلات حول خصرها المنحوت على السوشيال ميديا

