البرلمان العربي يعقد جلسته الثانية لدور الانعقاد الثاني.. السبت

يعقد البرلمان العربي جلسته العامة الثانية من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الرابع برئاسة محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، وذلك يوم السبت 24 يناير 2026م، بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.

ويسبق أعمال الجلسة، اجتماع لجنة فلسطين الذي سيناقش مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وكذلك اجتماعات اللجان الأربع الدائمة، حيث ستناقش لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي ترتيبات عقد ورشة عن تداعيات الذكاء الاصطناعي على الأمن القومي العربي.

وتناقش لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية مستجدات الأوضاع الاقتصادية في الدول العربية، كما ستبحث لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، رؤية برلمانية عربية لحماية المستهلك في العالم العربي في ظل العولمة.

وتبحث لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، مشروع قانون عربي استرشادي لتعزيز الصحة النفسية في المؤسسات التعليمية ومساندة الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل ارتفاع أعدادهم نتيجة حرب الإبادة الجماعية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.