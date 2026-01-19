قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الصحة: تقديم 14.7 مليون خدمة طبية في الفيوم خلال 2025

عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 14 مليونًا و777 ألفًا و757 خدمة طبية علاجية ووقائية عبر المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بمحافظة الفيوم خلال عام 2025، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لتعزيز الرعاية الصحية الشاملة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن 9 مستشفيات قدمت 4 ملايين و728 ألفًا و843 خدمة طبية شملت 726 ألفًا و615 خدمة بالعيادات الخارجية و2 مليون و482 ألفًا و80 خدمة بأقسام الاستقبال والطوارئ، إلى جانب إجراء 18 ألفًا و70 عملية جراحية وتنفيذ 795 ألفًا و829 تحليلًا طبيًا والموافقة على 114 ألف قرار علاج على نفقة الدولة، كما ساهمت 46 قافلة علاجية في تقديم خدمات لـ37 ألفًا و996 مواطنًا في المناطق الأكثر احتياجًا.

البنية التحتية والتجهيزات الطبية

وشهدت المستشفيات تطورًا ملحوظًا في البنية التحتية والتجهيزات الطبية، حيث تم استحداث وحدة أطراف صناعية وجهاز أشعة مقطعية حديث وعيادة اضطرابات كهرباء المخ وجهاز رسم مخ بتصوير فيديو بمستشفى الفيوم العام، إلى جانب تجهيز مستشفى رمد الفيوم بجهاز أشعة مقطعية للعين (OCT) وجهاز أوتوفلاش وأجهزة مجال الإبصار وجهاز فاكو وميكروسكوب جراحي وجهاز تخدير، فيما شهدت مستشفى فيدمين المركزي افتتاح وحدة عناية مركزة وحضانات مع توفير أجهزة أشعة متنقلة ورقمية وسونار، ومستشفى طامية المركزي بدء جراحات القلب المفتوح وتوسيع الصمام بالبالون عبر القسطرة مع تجهيزات متقدمة تشمل إيكو بمنظار المريء ومنظار مسالك بولية مع تفتيت حصوات بالليزر وأجهزة C-Arm وتخدير وتنفس صناعي و5 ماكينات غسيل كلوي.

 كما تم دعم مستشفيات صدر الفيوم وأبشواي وسنورس بخدمات الأشعة المقطعية بالصبغة وأجهزة التنفس الصناعي والنيبولايزر والفلوميتر وماكينات غسيل كلوي وجهاز غازات الدم وماموجرام وC-Arm.

من جانب الرعاية الأولية، قدمت 175 وحدة صحية 10 ملايين و48 ألفًا و914 خدمة، شملت استقبال 4 ملايين و533 ألفًا و658 مواطنًا، وتوفير 853 ألفًا و342 علبة لبن للأطفال، وخدمات طب الأسنان لنحو 219 ألفًا و700 مواطن، وخدمات الصحة الإنجابية لمليون و294 ألفًا و497 سيدة، إلى جانب استفادة مليون و710 آلاف و801 مواطن من المبادرات الرئاسية، وتقديم مليون و135 ألفًا و218 تطعيمًا ضمن برامج التحصين.

وأكدت الدكتورة نيفين شعبان، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، تنفيذ 189 دورة تدريبية متخصصة استفاد منها 7249 متدربًا في المجالات الطبية والتنمية البشرية، مع تكثيف الحملات التوعوية عبر الرائدات الصحيات وفرق التواصل المجتمعي، والجولات الرقابية على المنشآت غير الحكومية لضمان الالتزام بمعايير الجودة والسلامة.

 وأكدت الوزارة استمرار جهودها لتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة بهدف تقديم خدمات آمنة وعالية الجودة وبناء ثقة المواطنين في الرعاية الصحية الحكومية.

