قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعاون مصري - كوري لتوطين إنتاج اللقاحات
ذعر في إسرائيل بعد إصابة 41 رضيعا بالاختناق بمادة كيميائية خطرة
قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026
أهداف لا تنسى ومشاهد خالدة.. أجمل 5 أهداف في إقصائيات أمم أفريقيا 2025
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا
الشيوخ يوافق نهائيا على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية
مدبولي : توجيهات رئاسية بالبدء في إنشاء مدينة العاصمة الطبية
المتهم بقتل صغار المنوفية الثلاث يمثل جريمته في حراسة أمنية مشددة
مدمن يشعل النيران في ضريح بنجع حمادي
تصاعد جرائم قتـ.ـل الأطفال يهز المجتمع | وطبيب نفسي: اضطرابات وأزمات نفسية متراكمة
وزير الخارجية: تدشين المزيد من جمعيات الصداقة البرلمانية الدولية مع مصر
شوبير: لاعب محبوب جدا في الأهلي على وشك الانتقال إلى سيراميكا كليوباترا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعرف على مباريات اليوم في الجولة العاشرة من دوري أليانز الممتاز لكرة السلة رجال

الاتحاد المصري لكرة السلة
الاتحاد المصري لكرة السلة
إسراء أشرف

تنطلق اليوم منافسات الجولة العاشرة من دوري أليانز الممتاز لكرة السلة - رجال لموسم 2025-2026، والتي ستشهد منافسة قوية بين الفرق المتنافسة على لقب هذا الموسم.

وتُقام اليوم مواجهتين في تمام السادسة مساءً، حيث يلتقي المصرية للاتصالات مع الأهلي، ويواجه سموحة نظيره بتروجت، على أن يلتقى الزمالك مع الجزيرة، في الثامنة والنصف من مساء اليوم.

في حين يشهد اليوم أيضًا ديربيًا سكندريًا مرتقبًا يجمع بين سبورتنج والاتحاد السكندري في تمام الساعة السادسة مساءً.

يدخل الاتحاد السكندري المباراة متصدرًا جدول ترتيب الدوري حتى الآن، بعدما حقق العلامة الكاملة في جميع مبارياته، برصيد 18 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 17 نقطة، بعد تحقيقه الفوز في 8 مباريات وتلقيه هزيمة واحدة.

ويحتل فريق المصرية للاتصالات المركز الثالث برصيد 14 نقطة، بعد تحقيقه الفوز في 5 مباريات والخسارة في 4، وهو نفس رصيد الزمالك صاحب المركز الرابع، مع تفوق المصرية للاتصالات بفارق المواجهات المباشرة.

ويأتي سموحة في المركز الخامس برصيد 13 نقطة، يليه الجزيرة في المركز السادس برصيد 12 نقطة، حيث حقق الفوز في 3 مباريات وخسر 6 مواجهات، بينما يحتل سبورتنج المركز السابع برصيد 10 نقاط، وبتروجت في المركز الثامن برصيد 9 نقاط.

وتُقام منافسات الدور الترتيبي لدوري أليانز لكرة السلة بنظام الذهاب والإياب، حيث يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للخاسر، وذلك لتحديد الترتيب من الأول إلى الثامن، ومواجهات الدور ربع النهائي.

ويشارك في الدوري الترتيبي 8 فرق، وهي: الأهلي، الزمالك، الاتحاد السكندري، سبورتنج، سموحة، الجزيرة، المصرية للاتصالات، وبتروجت.

وتُذاع مباريات دورى أليانز  السلة مباشرةً عبر قناة اتحاد السلة على يوتيوب.

كرة السلة سلة الأهلي دوري السلة سلة الزمالك دوري أليانز لكرة السلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. سعر الدواجن والبيض اليوم الإثنين

منتخب السنغال

تعدي بالألفاظ وانسحاب المدرب.. خناقة في المؤتمر الصحفي بعد نهائي أمم أفريقيا

أحمد موسي

أحمد موسي يهاجم وليد الركراكي: مدرب فاشل وأضاع البطولة على المغرب

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

منتخب السنغال

مدرب السنغال يعتذر: لحظة غضب دفعتني لطلب خروج اللاعبين

منتخب السنغال

مكافأة 10 ملايين دولار لمنتخب السنغال بعد التتويج بكأس أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

وزير التربية والتعليم

برامج تدريبية لمعلمات وموجهات رياض الأطفال على مستوى الجمهورية

الأنبا مرقس وليم

الأنبا مرقس يترأس صلاة لقان وقداس الغطاس بكاتدرائية قلب يسوع بالقوصية

جانب من الاختبارات

40 شابًا يجتازون اختبارات القبول للعمل بمشروع الضبعة النووي

بالصور

الفلفل الحار.. لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته

الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته
الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته
الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته

4 محركات.. BMW تطرح سيارة iX3 M الكهربائية

BMW iX3 M
BMW iX3 M
BMW iX3 M

مايان السيد تخطف الأنظار بالقطيفة الأزرق من joy awards

مايان السيد تخطف الانظار بالقطيفة الازرق من joy awards
مايان السيد تخطف الانظار بالقطيفة الازرق من joy awards
مايان السيد تخطف الانظار بالقطيفة الازرق من joy awards

سعره يقترب من 805 آلاف جنيه.. شاهد فستان يسرا الذهبي في Joy Award

يسرا
يسرا
يسرا

فيديو

واقعة مدرسة البحيرة

حرق قلب أمه عليه.. طالب يصيب زميله بالفصل بأداة حــ.ـادة في وجهه

الإعلامي عمروأديب

عمرو أديب: أمي كانت بتشوفني فاشل وكان نفسي تشوفني وأنا بستلم جائزة

عمرو أديب ولميس الحديدي

كل اللي ليك شغلي بالبرنامج.. عمرو أديب يعلق على انفصاله عن لميس الحديدي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد