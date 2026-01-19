قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصلاة قبل الكأس وأهدى ابنته المريضة بالسرطان اللقب.. قصة مدرب السنغال التي هزت أفريقيا
مش عاوزين ورد | دوللي شاهين تطالب المعزّين في وفاة والدتها بالتبرع للكنيسة
الخارجية: نأمل أن يمثل وقف إطلاق النار بسوريا خطوة نحو عملية سياسية شاملة
وزير الخارجية يؤكد لنظيره التركي ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب
شركة صينية كبرى تعتزم دعم فاكسيرا بإنتاج لقاح مكورات الالتهاب الرئوي
تعاون مصري - كوري لتوطين إنتاج اللقاحات
ذعر في إسرائيل بعد إصابة 41 رضيعا بالاختناق بمادة كيميائية خطرة
قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026
أهداف لا تنسى ومشاهد خالدة.. أجمل 5 أهداف في إقصائيات أمم أفريقيا 2025
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا
الشيوخ يوافق نهائيا على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية
مدبولي : توجيهات رئاسية بالبدء في إنشاء مدينة العاصمة الطبية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

الشباب والرياضة ببني سويف تنظم ندوة توعوية عن مخاطر الهجرة غير الشرعية

شباب ورياضة بني سويف
شباب ورياضة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

 نظمت مديرية الشباب والرياضة ندوة للتوعية بمخاطر وأضرار الهجرة غير الشرعية ، وذلك ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة بقيادة الوزير الدكتور أشرف صبحي ، وفي إطار جهود الدولة المصرية لحماية الشباب من تلك الظاهرة السلبية .


شهدت فعاليات الندوة _ التي أُقيمت بمركز العبور للتنمية الشبابية بمدينة بني سويف _ حضور كل من :  هشام الجبالى مدير عام مديرية الشباب والرياضة وأحمد يحيى، مدير إدارة تنمية الشباب، ومحمد علي، وسها أحمد، وغادة شحاتة والاخصائيين بالادارة  ، وذلك ضمن خطة نادي التثقيف المجتمعي.


تضمنت الندوة جلسة حوارية حاضر فيها الأستاذ أحمد سعد الدين توفيق، مدير فرع بني سويف للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي استعرض رؤية تحليلية شاملة لمفهوم الهجرة غير الشرعية، موضحاً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة والكرامة. 

وقد ركزت المحاور النقاشية على تفكيك الأسباب التي تدفع بعض الشباب إلى سلوك هذا المسار المحفوف بالمخاطر، مع تسليط الضوء على النتائج الكارثية والآثار السلبية التي لا تقتصر على الفرد فحسب، بل تمتد لتلقي بظلالها على الأسرة والمجتمع والوطن، مؤكداً أن هذه الرحلات غير الآمنة هي استنزاف للطاقات البشرية التي تمثل الثروة الحقيقية للبلاد.


كما تم التأكيد على ضرورة تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لفتح آفاق أمل جديدة أمام الشباب، وحثهم على المشاركة الإيجابية في بناء الدولة المصرية الحديثة، مشيراً إلى أن الرهان الحقيقي يكمن في وعي الشاب وقدرته على استثمار الفرص المتاحة محلياً بدلاً من الانجراف وراء سراب الهجرة غير المدروسة.


فيما أضاف مدير الشباب والرياضة أن مواجهة هذه الظاهرة تبدأ من تعزيز روح الولاء والانتماء، وغرس قيم العمل الجاد واستثمار الطاقات داخل حدود الوطن ، مشيرا إلى أن الدولة المصرية وبتوجيهات من القيادة السياسية نفذت خطوات جادة لتوفير فرص عمل والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتوعية الشباب بالطرق الصحيحة للهجرة الآمنة، سواء للدراسة أو العمل خارج مصر.
 

بني سويف شباب ورياضة محافظة بني سويف

