تداول 28 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 سفن.. بينما غادر 10 سفن، كما بلغ إجمالي تداول السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة.



وذكر بيان صادر عن هيئة الميناء اليوم /الاثنين/، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 33 ألفا و927 طنا شملت 8786 طن كلينكر و7400 طن ملح وألفين طن حديد و4400 طن يوريا و11 ألفا و341 طن بضائع متنوعة، بينما حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 39 ألفا و497 طنا شملت 8718 طن خردة و12 ألفا و279 طن ذرة و5500 طن سكر و5218 طن حديد و7782 طن قمح.



وأشار البيان إلى أن الصادر من الحاويات بلغ 1998 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 150 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3290 حاوية مكافئة.



وأفاد البيان بأن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 42 ألفا و943 طنا.. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 37 ألفا و721 طنا، كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2410 أطنان قمح متجهين إلى صوامع القليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا 4537 حركة.

