ماذا يحدث لجسمك عند تناول القلقاس

تناول القلقاس في عيد الغطاس له دلالة دينية وثقافية، إلى جانب فوائده الصحية، ولذلك يحرص كثيرون على وجوده على المائدة في هذا اليوم.



ثانيًا: الفوائد الصحية

عند تناول القلقاس مطهيًا جيدًا:



يحسن الهضم لاحتوائه على الألياف



يمنح طاقة بسبب النشويات المعقدة



غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم المفيدين للقلب



يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول



مناسب للشتاء ويمنح إحساسًا بالدفء



ماذا يجب الانتباه له؟



القلقاس النيء أو غير المكتمل الطهي قد يسبب حكة شديدة بالفم والجهاز الهضمي

يجب طهيه جيدًا وإضافة الليمون أو الخل لتقليل مادة الأوكسالات



مرضى الكلى أو القولون العصبي يُفضل الاعتدال في تناوله

