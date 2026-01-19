الأنبا ميخائيل يشارك شعب إيبارشية حلوان "مائدة المحبة" بمناسبة عيد الميلاد

التقى نيافة الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة، ورئيس دير القديس الأنبا برسوم بالمعصرة، أبناء الإيبارشية على "مائدة المحبة"، والتي أقيمت بالدير ذاته، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

شهد اللقاء مشاركة نيافة الأنبا إيلاريون، أسقف إيبارشية البحر الأحمر، الذي حرص على مشاركة نيافة الأنبا ميخائيل والآباء كهنة الإيبارشية في توزيع الوجبات على الحضور.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار الحرص الأبوي لنيافة الأنبا ميخائيل منذ تجليسه أسقفًا للإيبارشية على ربط أواصر المحبة مع شعبه في كافة المناسبات الكنسية، تطبيقاً للوصية الإنجيلية "فَرَحًا مَعَ الْفَرِحِينَ" (رو ١٢: ١٥).