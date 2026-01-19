التوبة المثمرة هي طريق الخلاص.. في عظة الأحد بكنيسة القديس بولس الرسول

أذيعت، أمس، كلمة للأب القس مينا أمير كاهن كنيسة القديس مار بولس الرسول بمدينة العبور، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول الأب القس من خلال قراءات قداس اليوم، وهو الأحد الثاني من شهر طوبة، واليوم الثالث لبرامون عيد الغطاس (عيد الظهور الإلهي) وموضوع إنجيله وهو "التمهيد لطريق الخلاص" في إنجيل معلمنا لوقا والأصحاح الثالث، مشيرًا إلى الاحتفال بعيد ظهور الثالوث القدوس، الذي هو عيد الخلاص وميلاد الإنسان الجديد، لذلك نحتاج أن نُعد قلوبنا لتوبة مثمرة، ونُعد طريقًا للرب لكي نبصر خلاص الله.